In der Fußball-Bezirksliga 4 empfängt der Tabellenvorletzte, TuS Erndtebrück II, am Sonntag (12 Uhr, Pulverwaldstadion) das Schlusslicht TuS Rumbeck und ist bereits zum Siegen verdammt. Liga-Konkurrent SF Birkelbach duelliert sich bereits am Samstagnachmittag mit dem SV Oberschledorn/Grafschaft (16 Uhr, Sportplatz Schlossfeld Düdinghausen).

TuS Erndtebrück II empfängt TuS Rumbeck

Schwere Zeiten sind für die Reserve des TuS Erndtebrück angebrochen.

Nach dem verlorenen Sechs-Punkte-Spiel am vergangenen Spieltag in Assinghausen und dem völlig verkorksten Saisonstart bekleidet das Team derzeit den letzten Platz in der Fußball Bezirksliga Staffel 04. Am kommenden Sonntag gastiert mit dem TuS Rumbeck der Tabellenvorletzte bei den “Blau-Weißen” - für Trainer Timm Schniegeler und die ganze Mannschaft ein richtungsweisendes Spiel. Trotz der zuletzt nicht vorhandenen Siegermentalität gehen die Erndtebrücker motiviert und optimistisch in die Partie. Das liegt laut Schniegeler nicht zuletzt auch daran, dass man in der Woche viele mannschaftsinterne Gespräche geführt habe: „Wir haben uns am Mittwoch vor dem Training zusammengesetzt und den Ernst der Lage versprochen. Ich denke jeder weiß, was nun unser Ziel ist und ich bin mir sicher, dass wir Sonntag den ersten Sieg holen.”

Auch auf personeller Ebene ist Besserung in Sicht. Der zuletzt gesperrte, spielende Co-Trainer Mehmedalija Covic rückt zurück in den Kader und der angeschlagene Enes Kaya ist wieder gänzlich genesen. Ob die Schniegeler-Elf noch unerwartete Hilfe vom Oberbau erhält, weiß Schniegeler derzeit noch nicht: „Bei der 1. Mannschaft sieht es momentan dünn aus. Ob wir da was runter bekommen, ist fraglich. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir mit unserem Kader am Sonntag gewinnen werden.” Diesen Sieg haben die Erndtebrücker auch bitter nötig. Er könnte der Mannschaft Auftrieb verleihen, bevor sie nächste Woche zum Tabellensiebzehnten aus Vosswinkel müssen. Die kommenden zwei Spiele werden zeigen, ob sich die TuS-Reserve aus dem Tabellenkeller befreien kann.

SF Birkelbach gastiert in Oberschledorn

Nach zuletzt vier Punkten aus drei Spielen scheinen sich die Sportfreunde Birkelbach nach dem verpatzten Saisonstart gefangen zu haben. Besonders hervorheben muss man dabei das 3:3 gegen Topfavorit und Tabellenführer SV Schmallenberg/Fredeburg, welches nicht unverdient war. Zumal die Zeichen lange auf einem Heimsieg der SFB standen, was sich erst durch den späten Ausgleich der Gäste erledigte.

Am Samstag wird es für die “Blau-Gelben” ungewohnt: Auf einem Naturrasenplatz gastiert man beim SV Oberschledorn/Grafschaft – eine schwere, aber keine unlösbare Aufgabe: Die Sauerländer spielen aktuell in blendender Form, was das Team von Trainer Sebastian Meyer erst am Donnerstagabend beim 8:0-Sieg über den TuS Rumbeck unter Beweis stellte. Mit 14 Toren hab der SVOG nun genauso viele Treffer erzielt wie die Birkelbacher, während die Meyer-Elf mit nur vier Gegentreffern aus fünf Spielen zugleich die beste Abwehr der Liga stellt. Dem Gegenüber stehen übrigens 18 Gegentore aufseiten der Sportfreunde.

SFB Trainer Carsten Roth erwartet ein spannendes aufeinandertreffen: „Schon in den letzten Saisons lebten die Oberschledorner von ihrer Defensive. Zumal sie noch einen Torwart und einen Innenverteidiger verpflichtet haben, sodass sie jetzt noch stabiler sind.” Dennoch rechnet sich Roth Chancen auf etwas Zählbares aus: „Hätte uns am Sonntag vor dem Spiel jemand gesagt, dass wir ein 3:3 erzielen, hätten wir das blind unterschrieben. Aus dem Remis von Sonntag nehmen wir die Motivation mit, die Auswärtsmisere zu beenden.”

Birkelbacher will also mit einer gehörigen Portion Zielstrebigkeit den nächsten Gegner ärgern. Neben Schmallenberg/Fredeburg ist Oberschledorn/Grafschaft die einzige Mannschaft, die bisher noch ungeschlagen ist. Nach Roths Ansinnen soll sich das am heutigen Samstag ändern.