TuS Erndtebrück II spielt auf Augenhöhe, verliert aber 2:3

Erndtebrück. Gegen den BC Eslohe verliert der TuS Erndtebrück II denkbar unglücklich. Vier Spieler der „Ersten“ helfen, dazu ist ein wichtiger Mann wieder fit

Wie eine Partie zwischen einem Abstiegskandidaten und einem Aufstiegsaspiranten sah das Spiel des TuS Erndtebrück II gegen den BC Eslohe nicht im entferntesten aus – und doch festigte das Aufeinandertreffen das Tabellenbild in der Fußball-Bezirksliga 4. Erndtebück II hat durch die 2:3 (1:2)-Niederlage den Anschluss ans Tabellenmittelfeld verloren und steht auf einem Abstiegsplatz, der Ballclub als Tabellenzweiter setzt sich oben fest.

In puncto Spielanteile und Torchancen war es eine ausgeglichene Sache, doch Eslohe war einen Tick effizienter. „Es ist ärgerlich, das wären Bonuspunkte gewesen“, sagte TuS-Trainer Timm Schniegeler, der mit Torwart Jakob Linker sowie Linus Stahl, Louis Ngalia und Paolo-Armani Okoye vier Spieler aus dem Kader der Oberliga-Mannschaft aufbieten konnten. Trotz fehlender Abstimmung und teils unkoordinierten Anlaufens, das sich aus dem teaminternen Leistungsgefälle ergab, hob das Quartett das Niveau sichtbar auf ein höheres Level.

Abwehr im Tiefschlaf

Erndtebrück gab zu Beginn den Ton an, geriet aber durch ein Traumtor von Eslohes Dennis Krause unvermittelt in Rückstand (17.). „Das Ding schießt er vielleicht nie wieder“, haderte Schniegeler mit dem 25-Meter-Schuss in „Robben-Manier“ in den Knick, dem das 0:2 durch Kevin Lüttecke folgte, bei dem sich die halbe TuS-Abwehr im Tiefschlaf befand (35.).

Erndtebrück machte ordentlich Dampf, streute durch Mehmaladija Covic immer wieder lange Bälle über das Mittelfeld hinweg ein und hätte nach einer pfiffigen Freistoßvariante zwischenzeitlich ausgleichen müssen, doch weder Burak Yildiz noch Okoye brachten den durch den „Fünfer“ rollenden Ball im Tor unter. Kurz vor der Pause klappte es dann aber: Okoye verkürzte auf 1:2, nachdem er Eslohes 1:0-Torschütze Krause den Ball in hinterster Linie abgeluchst hatte – und beinahe hätte der Mann aus London den Ausgleich nachgelegt, im „Eins gegen Eins“ scheiterte er bei seinem Tunnelversuch knapp an BC-Keeper Julian Bürger. Auch Johannes Schmitt verpasste den Ausgleich für Erndtebrück II.

Dann rückte wieder Krause in den Mittelpunkt, der nach einem kapitalen Ballverlust von Selim Cantali nach einem starken Umschaltmoment der Esloher zum 3:1 einschoss. Louis Ngalia köpfte nach einer Ecke von Enis Adigüzel zwar zum 2:3 ein, doch danach ließ Eslohe nicht mehr viel zu.

„Es war ein richtiges Kampfspiel und eine enge Nummer. Erndtebrück war aggressiv und hat sehr gut gespielt“, sagte BC-Coach Jürgen Winkel. Neben Lob vom Gegner gab es trotz der Niederlage auch handfeste gute Nachrichten für den TuS Erndtebrück II: Sven Engelke feierte nach langer (Knie-)Verletzungspause sein Comeback.

Erndtebrück II: Linker – Schmitt, Covic, Stahl (86. Mohamad), Yildiz – Sagir (72. Engelke), Cantali (89. Fustin) – Ngalia, Cebi, Adigüzel – Okoye.