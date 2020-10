TuS Erndtebrück II: Neue Grundordnung führt zum Erfolg

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück II feiert mit einem hochverdienten 3:1 gegen den TuS Allagen den zweiten Sieg in Folge.

Hat die zweite Mannschaft des TuS Erndtebrück II den Turnaround in der Fußball-Bezirksliga geschafft? Die Ergebnisse sprechen dafür: Mit einem 3:1 (2:0) gegen den TuS Allagen erzielte die Pulverwald-Reserve den zweiten Sieg in Serie und geht somit von einem Nichtabstiegsplatz aus ins Derby gegen die Sportfreunde Birkelbach, das für den 8. November terminiert ist.

Aus dem Fehlstart mit nur einem Punkt aus sechs Partien haben die Erndtebrücker die richtigen Konsequenzen gezogen. Gegen Allagen agierte das Team von Trainer Timm Schniegeler aus einer defensiven Grundordnung heraus und behelligte die Gäste erst hinter der Mittellinie. Dies gab der verunsicherten Mannschaft deutlich mehr Stabilität. Grobe Schnitzer kamen nur noch selten vor - und wenn es sie gab, stimmte die Absicherung. Torwart Jacob Linker, in der Startformation einer von vier Spielern aus dem Oberliga-Kader, wurde kaum ernsthaft geprüft.

Enes Kaya (rechts) und Argtim Tika (links) freuen sich nach dem 3:1-Sieg gegen Allagen. Foto: Florian Runte

Auch Innenverteidiger Linus Stahl sowie Din Alajbegovic und Ardian Kameraj sammelten Spielpraxis in der Reserve und trugen zu dem immens wichtigen Sieg bei, bei dem jedoch die Stammkräfte der „Zweiten“ die Tore erzielten. Enes Kaya wuchtete das Leder in der 33. Minute nach einer abgewehrten Ecke beim dritten Nachsetzen ins Tor. Der euphorische Torjubel verriet einiges darüber, wie viel Druck bei den Blau-Weißen immer noch auf dem Kessel war.

Alajbegovic und Tika legen auf

Mit diesem Tor waren die Weichen gestellt, weil Erndtebrück II nun noch sicherer agierte, den Ball nach vorne noch besser laufen ließ und immer wieder für Gefahr sorgte. Dennis Althaus war es schließlich, der nach einem „tödlichen Pass“ von Alajbegovic mit der „Pike“ auf 2:0 erhöhte (58.) und in der zweiten Halbzeit nach Zuspiel von Argtim Tika zum 3:0 nachlegte (58.). Auch in der Höhe ging dieser Zwischenstand in Ordnung, weil einzig Erndtebrück II gefährlich wurde.

Allagen steckte zwar nie auf und kam nach einem Angriff über außen noch zum 1:3 durch Leon Schnöde (80.), wirkliche Zweifel am Erndtebrücker Sieg kamen aber nie auf.

Erndtebrück II: Linker – Fustin, Covic, Stahl, Yildiz - Kaya (68. Sagir), Engelke – Kameraj (79. Mohamad), Althaus (75. P. Bald), Alajbegovic (46. Adigüzel) – Tika.