TuS Erndtebrück II: Effizienz ist auch eine Willensfrage

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Birkelbach gewinnt das Bezirksliga Derby auch deshalb, weil es eine Sache auf den Platz brachte, die dem TuS Erndtebrück II wieder einmal fehlt.

Die Sportfreunde Birkelbach schlagen die Reserve des TuS Erndtebrück mit 2:0 durch einen Doppelpack von Frederik Engemann. Das Spiel war verhältnismäßig chancenarm, auf jeder Seite „nur“ zwei Mal gelber Karton, die verbalen Scharmützel hielten sich in Grenzen. Das alles soll keineswegs für fehlende Leidenschaft stehen, der Druck wird sich sicher in den Kabinen positiv wie negativ entladen haben. Birkelbach gegen Erndtebrück wird auch ohne Tohuwabohu immer für Feuer sorgen.

Im rein sportlichen Kontext fiel im Nachgang der Konsens beider Seiten auf. Heraus kam eine Mische aus einem nicht unverdienten, weil clever und diszipliniert erspielten Sieg auf der einen Seite und das Hadern mit vergebenen Chancen bei spielerischer Überlegenheit auf der anderen Seite.

Normalerweise sind Derbys auszuklammern aus dem Spielalltag. Vieles ist an solchen Tagen punktueller Natur. Genau deshalb muss sich der TuS fragen, warum gerade an einem solchen Tag das Murmeltier aus dieser Saison erneut grüßte. Neun erzielte Tore in zehn Spielen sind nicht nur ein Beleg für fehlende Effizienz, sondern werfen hinsichtlich Kontinuität auch die Frage nach dem letzten (Tor-) Willen auf. Genau dafür braucht es geistige Frische und genau deshalb gewinnt Birkelbach (auch) das Spiel: weil deren Kicker nach 30-Meter-Freistößen unbedingt das Tor machen wollen, hellwach abstauben. Wer diese Frische auf den Moment und besonders in Derbys nicht auf den Platz bekommt, verliert am Ende verdient.

