Mit einem Sieg würde der TuS Erndtebrück II wieder ins Tabellenmittelfeld der Fußball-Bezirksliga 4 springen, mit einer Niederlage würde er, mit weiter nur einem Punkt, vorerst in den Abstiegssog geraten. Die Partie am Sonntag ab 15 Uhr beim Abstiegskonkurrenten des FC Assinghausen-Wiemeringhausen-Wulmeringhausen, der auch erst vier Zähler auf dem Konto hat, ist also gleich eine richtungweisende.

RSV Meinerzhagen spielt beim TuS Erndtebrück wie ein Meister RSV Meinerzhagen spielt beim TuS Erndtebrück wie ein Meister Der TuS Erndtebrück unterliegt dem RSV Meinerzhagen mit 0:2. Nils Buchwalder und Nik Kunkel bescheren den "Märkischen" den Sieg. Foto: Carsten Loos

Die Wittgensteiner gehen dabei nicht unbedingt als Favorit ins Rennen, denn die Heimmanschaft aus dem Sauerland spielt auf ihrem Naturrasen in Assinghausen, hat über den für Erndtebrück ungewohnten Belag also einen doppelten Heimvorteil. Darüber hinaus ist der Kader von TuS-Coach Timm Schniegeler dezimiert.

Der wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrte Mehmedalija Čović sowie der verletzte Leistungsträger Enes Kaya stehen nicht zur Verfügung. Ob es Aushilfen aus der „Ersten" gibt, bleibt abzuwarten.

Engelke rückt in die Abwehrkette

Dennoch ist Schniegeler guter Dinge, etwas Zählbares mitzunehmen. „Ich habe mit den Jungs in dieser Woche noch einmal darüber gesprochen, was sie in den letzten Spielen gut gemacht haben. Ich denke, dass sie selber wissen, welche Fehler sie gemacht haben“, sagt der Trainer. Fehler, dies belegen 19 Gegentore in vier Partien, passierten vor allem in der Defensive.

„Wenn wir unsere Stärken nur ansatzweise zur Geltung bringen, bin ich mir sicher, dass wir nicht ohne einen Punkt nach Hause fahren werden“, sagt Schniegeler. Der Ausfall von Čović in der Innenverteidigers macht eine Umstellung nötig: „Für mich ist ganz klar, dass der Sven Engelke am Sonntag in der Innenverteidigung spielen wird.“ Bei den Sauerländern fehlen weiterhin Torhüter Michael Padberg und Leon Busch. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Janek Meyer und Cedric Hanfland.