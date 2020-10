Gut zwanzig Minuten nahmen sich Timm Schniegeler und Sven Engelke für Analysen und Diskussionen, ehe sie den Gang in Richtung Kabine antraten. Absehbar ist: An dieser Niederlage werden der Trainer und sein „Co“ noch länger zu knabbern haben – so wie auch die Mannschaft des TuS Erndtebrück II. Mit 3:5 (1:3) unterlag die Pulverwald-Reserve am Sonntag im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga dem bislang ebenfalls noch sieglosen und am Donnerstag mit 0:8 in Oberschledorn untergegangenen TuS Rumbeck, so dass die Erndtebrücker nun alleiniges Schlusslicht sind.

Frustpotenzial bot nicht nur das Tabellenbild, sondern vor allem die Art und Weise der Niederlage. Erndtebrück II war die aktivere und unübersehbar auch fußballerisch beschlagenere Mannschaft, doch durch kapitale Schnitzer und Unkonzentriertheiten schenkten die Blau-Weißen den biederen, aber kampfstarken, zielstrebigen und effizienten Gästen den Sieg.

Zwei Wechsel in der 25. Minute

Symptomatisch war das 3:5 mitten in der Erndtebrücker Schlussoffensive. Ein langer Abstoß flog über die TuS-Abwehr, setzte noch zwei Mal auf, ehe Marvin Ruf nur noch einschießen musste und die Gäste jubeln ließ.

Das Rumbecker 1:0 von Baldur Reichel fiel aus einer Ecke (15.), beim 2:0 fing Alexander Gierse einen Querpass in der Erndtebrücker Viererkette ab (22.). Schniegeler setzte mit zwei Wechseln in der 25. Minute ein Zeichen, musste zunächst aber das dritte Gegentor notieren. Gierse traf bei einem Konter mit einem Schuss aus dem Halbfeld, der Torwart Frederic Radenbach durch die Pranken rutschte (37.).

Viel Ballbesitz, wenig Torchancen

Erndtebrück hatte zwar mehr Ballbesitz und klar erkennbar auch die besseren technischen Möglichkeiten, blieb aber eine klare Spielidee und Bewegung im Spiel ohne Ball schuldig. Unsinnige Einzelaktionen, Distanzschüsse und leichte Fehler ließen die Angriffe immer wieder im Sande verlaufen. Immerhin: Die Mannschaft steckte nicht auf und kam wieder heran.

Sehenswertes Tor zum 2:3

Eine entscheidende Rolle spielte Louis Ngalia (27), ein Neuzugang der ersten Mannschaft, der seit dieser Woche spielberechtigt ist und sich nun zunächst bei der Reserve akklimatisieren sollte. Der Franzose, der mit seiner Frau in Köln lebt, wirbelte ordentlich und erzielte mit einem Distanzschuss aus der Drehung das 1:3 (41.) und glich mit all seiner Athletik – eine Flanke von Burak Yildiz von der Grundlinie drückte er auf Kopfhöhe sehenswert mit der Sohle ins Netz (51.) – zum 3:3 aus. Dennis Althaus hatte durch eine starke Einzelaktion eine Minute zuvor das 2:3 erzielt (50.).

Die Spieler des TuS Rumbeck feiern, im Hintergrund schleichen Erndtebrücks Sven Engelke (links) und Kaan Sagir resigniert über den Platz – ein symbolisches Bild für den Nachmittag am Pulverwald. Foto: Florian Runte

Die Blau-Weißen drängten auf das 4:3 und hatten den Aufsteiger nun im Griff und in der Defensive – eigentlich. Doch dann ließen sie durch einen weiteren Fehler und schwaches Umschalten zu, dass Rumbeck durch Denis Lage erneut mit 4:3 in Führung ging (57.). Diese gaben die Gäste dann auch nicht mehr ab.

Erndtebrück II: Radenbach – El Ayouchi (80. Cebi), Čović, Birlenbach (46. Mohamed), Adigüzel (25. Kaya) – Yildiz, Sagir (25. Fustin), Engelke, P. Bald – Ngalia, Althaus.