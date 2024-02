TuS Erndtebrück hält drei Leistungsträger am Pulverwald

Erndtebrück In der Fußball-Westfalenliga ist der TuS Erndtebrück das Maß der Dinge. Drei wichtige Spieler geben ihre Zusage für die kommende Saison

Fußball-Westfalenligist TuS Erndtebrück treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Linksverteidiger Julian Wienold, Offensivspieler Elvin Tricic und Innenverteidiger Tobias Hombach hat das Trio die Verträge um jeweils ein weiteres Jahr am Pulverwald verlängert.

Julian Wienold und Elvin Tricic waren jeweils vom VfB Wissen nach Wittgenstein gekommen. Wienold vor der laufenden Saison, Tricic im Sommer 2022 und Tobias Hombach im Sommer 2022 vom 1. FC Kaan-Marienborn. Bis zum elften Spieltag stand Wienold beim TuS immer in der Startelf, ehe ihn eine Fußverletzung ausbremste, an der der 23-Jährige auch derzeit noch laboriert. Tricic stand in 15 von 16 Partien auf dem Platz und erzielte dabei in der Liga insgesamt vier Treffer. Hombach bestritt sogar alle 16 Pflichtspiele von Anfang an.

TuS Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch lobt Spieler und ihr Potenzial

„Ich freue mich unheimlich, dass alle drei Spieler bei uns bleiben, denn in ihnen steckt noch viel Potenzial”, betont Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch. „Julian Wienold verfügt über eine enorme Physis und setzt offensiv wie defensiv immer wieder starke Akzente. Elvin Tricic ist insbesondere mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke sehr wichtig für uns und Tobias Hombach verschafft uns als Innenverteidiger defensive Stabilität und ist zudem auf vielen Positionen flexibel einsetzbar“, führt Lerch weiter aus.

Damit hat der TuS bereits zehn Spieler ligaunabhängig für die kommende Saison unter Vertrag. Vor Tricic, Wienold und Hombach hatten bereits die Torhüter Jonas Brammen und Niklas Pirsljin, Stürmer Elmin Heric, die Innenverteidiger Admir Terzic und Marc Uvira sowie die zentralen Mittelfeldspieler Are Wolzenburg und Benedikt Brusch ihre Zusagen gegeben.

