TuS Erndtebrück: Große Personalsorgen am „Pulverwald“

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück geht auf personeller Ebene auf dem Zahnfleisch. Das Kreispokal-Duell gegen Germania Salchendorf kommt zur Unzeit.

Der TuS Erndtebrück hat mit argen Personalsorgen vor dem Kreispokal-Viertelfinale am Mittwoch (19 Uhr) beim Landesligisten Germania Salchendorf zu kämpfen. „Viel bleibt uns da nicht mehr“, räumt auch Michael Müller, der Trainer des Fußball-Oberligisten (13.) vom „Pulverwald“, ein.

Wie schon am Sonntag beim Tabellendritten Westfalia Rhynern können Admir Terzic (Achillessehne) und Fuad Dodic (Bänderdehnung) nicht mitwirken. Zudem fallen Innenverteidiger Burhan Tuncdemir, 2:2-Torschütze Murat-Kaan Yazar und Ersatz-Torwart Jakob Linker aus beruflichen Gründen aus, erklärt Müller. Tim Schrage fehlt wegen eines Handbruchs. Möglicherweise könnten es Elvin Tricic und Daniel Gorbacev nach ihren Verletzungen zumindest wieder in den Kader schaffen, hofft Müller.

Schlechter Zeitpunkt

Es gebe „bessere Zeitpunkte für solch ein Spiel“, betont der TuS-Übungsleiter und kündigt an: „Wir werden A-Junioren mit nach Salchendorf nehmen.“ Anleihen bei der Zweitvertretung sind nicht möglich, denn die holt am Abend (19 Uhr) das Kellerduell in der Kreisliga A gegen die SG Laasphe/Niederlaasphe von Anfang Dezember nach. Müller gibt sich nach neun Punkten aus den letzten Meisterschafts-Spielen zuversichtlich: „Wir nehmen es, wie es kommt.“ Aufsteiger Salchendorf (9.) hat vier Spiele in Folge nicht verloren, am Wochenende mit 2:1 beim SC Drolshagen den achten Saisonsieg eingefahren. „Salchendorf ist stark“, mahnt Müller, „und bei denen ist immer was los.“

Revanche steht an

Beide Mannschaften standen sich im Kreispokal zuletzt im Endspiel 2020 gegenüber. In Hainchen lagen die Germanen bereits nach einer guten halben Stunde mit 3:0 vorne. Erndtebrück konnte durch Tore von Sosuke Fukuchi (39.) und Ken Sugawara (44.) noch vor der Pause 2:3 verkürzen, für mehr reichte es nicht.

Neben dem TuS Erndtebrück steht noch die SG Laasphe/Niederlaasphe im Kreispokal-Viertelfinale. Der A-Kreisligist empfängt am 22. März (19 Uhr) den Tabellenzweiten Fortuna Freudenberg.

