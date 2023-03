TuS Erndtebrück: Der Kapitän und ein Eigengewächs verlängern

Fels in der Brandung: Admir Terzic (Mitte) geht dahin, wo es wehtut. Der Kapitän bleibt zwei weitere Jahre beim TuS Erndtebrück.

Erndtebrück. Fußball-Oberliga: Admir Terzic und William Wolzenburg bleiben dem TuS Erndtebrück erhalten.

Admir Terzic und William Wolzenburg haben ihre Verträge beim Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück verlängert. „Beide sind in unseren Planungen für die kommende Saison wichtige Bausteine“, freut sich der Sportliche Leiter Holger Lerch über die Verlängerungen.

Innenverteidiger Admir Terzic hat dabei sogar für zwei weitere Jahre unterschrieben, wird also mindestens bis 2025 das TuS-Trikot tragen. „Mit seiner Erfahrung und Qualität ist Admir ein ganz zentraler Spieler für uns“, betont Lerch. „Deshalb ist es umso erfreulicher, dass wir direkt zwei weitere Jahre mit ihm planen können.“ Der 30-Jährige, der unter anderem bei Alemannia Aachen und Borussia Dortmund ausgebildet wurde, lief bereits 2018 und 2019 in der Regionalliga für den TuS auf, kehrte 2020 an den Pulverwald zurück und ist seitdem einer der absoluten Leistungsträger.

William Wolzenburg gelang zur Saison 2020/21 der Sprung aus der eigenen Jugend in die 1. Mannschaft, hat seitdem schon knapp 50 Spiele in der Oberliga absolviert. Der 21-Jährige kommt vornehmlich im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und zeichnet sich besonders durch seine Zweikampfstärke aus. „Wir wollen den Weg mit Jungs aus der Region weitergehen und deswegen war es uns ganz wichtig, mit William ein Eigengewächs, das sich in den vergangenen Jahren super entwickelt hat, zu halten“, zeigt Lerch auf.

Zuvor hatten bereits Stammtorhüter Jonas Brammen, Murat-Kaan Yazar, Marc Uvira und Are Wolzenburg ihre Verträge beim TuS verlängert. Mit Robin Klaas (FSV Gerlingen) steht zudem ein externer Neuzugang fest

