TuS Erndtebrück bindet vier weitere Spieler für neue Saison

Der Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück ist in den Planungen für die neue Saison einen bedeutenden Schritt weitergekommen. Der Verein hat am Samstag die Vertragsverlängerung mit vier weiteren Spielern bekanntgegeben.

Fuad Dodic, Burhan Tuncdemir und Chihiro Inada gehen in die dritte Spielzeit am Pulverwald, Sosuke Fukuchi bereits in seine vierte. „Ich bin überaus glücklich, dass all die Jungs ihre Verträge verlängert haben. Somit sind wir mit unserer Kaderplanung für die kommende Saison schon äußerst weit voran gekommen und bereits jetzt sehr gut aufgestellt. Lediglich in der Offensive wollen wir noch nachlegen“, sagt der Sportliche Leiter des TuS Erndtebrück.

Als Abgänge stehen laut Pressemitteilung des Vereins Tom Bette (zum TSV Weißtal), Keleb Nwubani, Paolo Okoye, Robin Entrup und Louis Ngalia (alle Ziel offen) fest.

