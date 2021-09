TuS Erndtebrück: 61 Sportabzeichen, weitere sollen folgen

61 Urkunden und Anstecker hat der TuS Erndtebrück jetzt an Sportabzeichen-Absolventen für 2021 verliehen. (Symbolfoto)

Erndtebrück. Beim TuS Erndtebrück steigt die Zahl der Sportabzeichen-Absolventen erneut. Auch im Rentenalter gibt es noch Premieren.

Der TuS Erndtebrück hat für das Jahr 2020 jetzt 61 Sportabzeichen überreicht – 43 gingen an Kinder und Jugendliche, 16 an Erwachsene, dazu zwei an Familien (Schmidt und Marburger).

„Beim TuS ist eine eine steigende Tendenz zu beobachten“, freut sich die Sportabzeichenobfrau der Gemeinde Erndtebrück, Katja Marburger. Auch im höheren Alter kann übrigens mit dem Sammeln von Sportabzeichen begonnen werden – TuS-Sportler Werner Stöcker (80) absolvierte 2019 sein erstes.

Für das aktuelle Jahr nimmt der TuS Erndtebrück immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr am Pulverwald noch Sportabzeichen ab und lädt alle Menschen ein, die warmen Herbsttage für Sport zu nutzen.

