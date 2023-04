TuS-Eigengewächse wagen den Sprung in den Senioren-Kader

Jungspunde am Pulverwald: Luca Pasquale Quartaro, Daniel Gorbacev und Mourice Grohs (v. l.) rücken in die TuS-Erste auf.

Erndtebrück. Fußball-Oberliga: TuS Erndtebrück integriert drei Juniorenspieler in die erste Mannschaft. Entwicklung steht im Vordergrund

Nach der schmerzhaften 2:4-Niederlage am vergangenen Ostermontag gegen die TSG Spröckhövel kann der Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück immerhin bei der Kaderplanung weitere positive Nachrichten vermelden: Drei Eigengewächse bleiben dem Wittgensteiner Klassenprimus nämlich auch weiter erhalten. Daniel Gorbacev, Mourice Grohs und Luca Pasquale Quartaro werden in der kommenden Saison im Oberliga-Kader – sollte die Klasse gehalten werden – stehen.

Gorbacev ist bereits in dieser Saison Bestandteil der ersten Mannschaft, kam bei der Auswärtsniederlage in Lotte zu seinem ersten Saisoneinsatz und spielt seit einigen Jahren im Verein. Der 19-Jährige ist flexibel im Mittelfeld und der Dreierkette einsetzbar, seine Stärken liegen allerdings eher im hinteren Teil des Feldes. „Daniel hat sich gut entwickelt, wir wollten den Weg mit ihm auf jeden Fall weitergehen“, erklärt der Sportliche Leiter Holger Lerch.

Seniorenluft schnuppern

Noch in der A-Jugend des TuS aktiv sind Mourice Grohs und Luca Pasquale Quartaro (beide 18). Das Duo hat beim 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Rheine bereits sein Debüt in der Oberliga gegeben und erstmals Seniorenluft schnuppern können. „Es ist ganz wichtig, dass wir von der guten Jugendarbeit profitieren. Wir möchten den Jungs eine Chance geben, sich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln“, betont Lerch.

Quartaro kommt in erster Linie im Sturm zum Einsatz, erzielte in dieser Saison bereits 16 Treffer in der A-Jugend-Bezirksliga und ist damit ein Garant für den achten Tabellenrang der jungen Pulverwald-Truppe, die momentan gegen den Abstieg in der Klasse kämpft – fast die Hälfte aller TuS-Tore (38) hat der Jungspund, der von den Sportfreunden Siegen nach Wittgenstein kam, erzielt. Grohs ist ebenfalls im Sturmzentrum oder auf den Außenbahnen beheimatet.

