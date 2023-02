TuS Dotzlar: Wilde Partie in Dreis-Tiefenbach gedreht

Wittgenstein. Der TuS Dotzlar kommt nach Halbzeitrückstand zurück und dreht die Begegnung gegen die SV Dreis-Tiefenbach – auch Aue-Wingeshausen erfolgreich.

Der TuS Dotzlar feiert einen umjubelten Auswärtssieg nach Halbzeit-Rückstand und auch der TSV Aue-Wingeshausen hatte am vergangenen Wochenende Grund zum Jubeln.

SV Germania Salchendorf III – FC Ebenau 2:1 (1:1). „Das, was wir uns vorgenommen hatten, hat zumindest eine Zeit lang super geklappt. Irgendwann haben wir aber den Zugriff verloren, wodurch die Löcher größer geworden sind und Salchendorf zurück ins Spiel gekommen ist“, erklärt FC-Trainer Daniel Spies. Maik Gücker erzielte die frühe Führung (7.), die die Ebenauer nicht lange halten konnten. Tim Büdenbender glich für den SV aus (26.) und Mitspieler Maximilian Schmitt versenkte den Handelfmeter (57.). „In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, das überwiegend im Mittelfeld ausgetragen wurde. Der Elfmeter war sehr unglücklich. Es ist natürlich ärgerlich, deswegen das Spiel zu verlieren“, zeigt sich Spies enttäuscht.

SV Dreis-Tiefenbach – TuS Dotzlar 3:5 (2:1). Mit einem schnellen Tor von Fabian Leihe legte Dotzlar vor (5.), doch für Dreis-Tiefenbach konterte Jan-Niklas Fritzsche gleich doppelt (30./34.). In der zweiten Halbzeit legte Philipp Dickhaut per Freistoß in den Winkel für den TuS nach (46.) und Mitspieler Frederick Heuel baute die Führung zum 4:2 aus (62./78.). Durch Philip Vierschilling rückte der SV noch mal an Dotzlar heran (87.), bevor Roman Afflerbach den Sack mit dem 5:3 zuzog (89.). „Wir waren die deutlich bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Wir hatten mehr vom Spiel und auch mehr Torchancen. Die Gegentore kamen aus dem Nichts. Der Gegner ist nur durch unsere Fehler im Spiel gewesen“, sagte TuS-Trainer Lukas Brachmann.

Sportfreunde Eichen-Krombach – SV Schameder 2:1 (1:1). „Über 90 Minuten war es kein gutes Fußballspiel. Beide Mannschaften hatten Probleme, einen geordneten Spielaufbau an den Tag zu legen. Wir haben uns einfach von Eichen-Krombachs guter Offensive zu nervös machen lassen“, erklärt SV-Spielertrainer Kevin Knebel. So versenkte Kevin-Lee Wurmbach einen Freistoß für die Sportfreunde (15.). Kurt Niesar schoss einen hohen Ball über den gegnerischen Torwart zum Ausgleich für Schameder (34.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine sehr starke Phase mit großen Chancen. Wir haben aber zu früh das Risiko erhöht, da wir gewinnen wollten“, resümiert Knebel. Das ermöglichte einen Pass in die Tiefe, den Kevin Schymitschek zum 2:1 nutzte (81.).

SpVg. Bürbach II – TSV Aue-Wingeshausen 2:4 (0:1). Der TSV ging durch Niklas Dohle (2.) und Maximilian Schreiber (36.) in Führung. In der zweiten Halbzeit glichen Denis Wening (66.) und Tarik Meyer (83.) aus, doch Schreiber (86.) und Marc Koch (92.) legten zum abschließenden 4:2 für Aue-Wingeshausen nach.

