TuS Dotzlar: Rainer Weise hört auf, Vorsitz ist nun vakant

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat der TuS Dozlar seine Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag in der Kulturhalle abgehalten. Erfreulich war sicherlich, dass der Vorsitzende Rainer Weise verkündete, dass das Sportplatzprojekt endgültig vor dem Abschluss stehe. Doch damit kam es dann auch schon zum traurigen Teil des Abends.

Die Wahlen

Denn diese Verkündigung rund um das neue Dotzlarer Kunstrasen-Grün war eine der letzten Amtshandlungen des langjährigen Vorsitzenden, der am Samstag auf dem Vorstand ausschied. Dass vorerst kein Nachfolger gefunden wurde, schmälerte nicht das Lob für Weises Einsatz.

Rainer Weise gibt den Vorsitz des TuS Dotzlar ab. Foto: Peter Kehrle

„Rainer stand immer auf dem Platz, wenn es um Arbeiten ging, er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass dieser Platz nun so hier steht. Wer so viel Herzblut in den Verein steckt, der hat einfach eine kleine Aufmerksamkeit verdient“, sagte Thorsten Gans und überreichte seinem Vereinskollegen, der vor vier Jahren Werner Weichert an der Spitze des Clubs abgelöst hatte, als großes Dankeschön ein Präsent.

Die Vergabe der sonstigen Posten verlief dagegen reibungslos. Als Kassenwart wurde Rüdiger Böhl in seinem Amt wiedergewählt, während auch der 1. Beisitzer, Olaf Brinkmann, sowie der 3. Beisitzer, Christian L´Hiver, das Vertrauen der Anwesenden erhielten. Im Ehrenrat rückt für Bernhardt Afflerbach Rainer Jung nach.

Der Jahresrückblick

Zwar spielen die Fußballer des TuS Dotzlar bereits seit Sommer 2018 auf dem neuen Kunstrasen, doch stand das Jahr 2019 dennoch im Zeichen zahlreicher Arbeitsstunden rund um den Sportplatz. So pflasterten die Mitglieder einen Teil des Geländes, verschönerten die Böschung und sorgten dafür, dass der Sportplatz von einem verschließbaren Zaun umrandet wird.

Zu Feiern gab es auch noch was: Der TuS Dotzlar veranstaltete neben den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Vereinsjubiläums im Juni zur Einweihung des Platzes eine Vereinsmeisterschaft. Einen Tag später durften die Kleinen des Vereins auf dem Platz ihr Können zeigen: Die Fußballmannschaften der F-, E- und D- Jugend spielten ein Fußballturnier. Nach dem großen Festzug am Nachmittag sorgte auch die Live-Musik am Abend für ein „paar schöne Stunden“ in der Kulturhalle.

Im November zog der TuS Dotzlar zudem mit dem 2. Steel-Dart-Turnier wieder zahlreiche Dart-Fans und -Spieler an. Aufgrund der positiven Resonanz ist das Turnier auch für das Jahr 2020 wieder geplant.

Ehrungen

15 Jahre: Tanja Weller, Tanja Arifi, Simone Dreisbach, Katja Grebe, Sandra Imhof, Lena Schnaubelt – 25 Jahre: Nathalie Limper-Böhl, Holger Wetter – 40 Jahre: Anita Böhl, Ute Dornseifer, Helma Grebe, Gudrun Mosch, Jürgen Böhl, Joachim Gudowski, Klaus-Werner Jung, Dieter Kammerer, Lothar Kratochvil, Christof Saßmannshausen, Udo Jung – 50 Jahre: Leni Jung