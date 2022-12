TuS Dotzlar: Gute Wintervorbereitung wird elementar

Dotzlar. Der TuS Dotzlar ist nach starkem Saisonstart binnen zwei Monaten abgestürzt. Trainer Lukas Brachmann spricht über die Gründe und blickt voraus.

Nichts ist im Fußball so schnell dahin wie der Lorbeer von gestern, davon können auch die Fußballer des TuS Dotzlar derzeit ein Lied singen. Der Aufsteiger in die Kreisliga B startete hervorragend, gewann fünf seiner ersten neun Partien, stand nach dem furiosen 7:3 gegen den Nachbarn FC Ebenau mit 15 Punkten satte neun Zähler vor der Abstiegszone.

Dieser Vorsprung ist nicht nur dahin, sondern die Punktzahl sogar gesunken – weil seither nur ein Remis gelang und der Sieg gegen die zurückgezogene SpVg Anzhausen/Flammersbach aus der Wertung fiel, sind es nur noch 13 Zähler. Nach dem 0:1 am Sonntag beim TuS Johannland – das Hinspiel gewann Dotzlar 6:0 – steht die Mannschaft von Trainer Lukas Brachmann auf einem Abstiegsplatz. Mit 54 Gegentoren hat das Team dabei die schwächste Defensive zu verzeichnen, im Durchschnitt kassierte man 3,6 Treffer pro Spiel. Damit steigt man normalerweise ab.

Auch Brachmann sieht in der Abwehr eine größere Baustelle: „Es hat bereits beim 7:3 gegen Ebenau angefangen, dass wir hinten nicht so sicher stehen, wie wir es brauchen.“ Dabei untermauert der Trainer die Bedeutung einer stabilen Abwehr: „Wenn du hinten erstmal sicher stehst, dann entscheidest du, gemäß meiner Erfahrung, meistens die knappen Spiele am Ende für dich.“

Dennoch mahnt der Coach zur Ruhe: „Man muss aber auch betrachten, dass die Jungs ein völlig neues System lernen und es dann völlig in Ordnung ist, wenn nicht gleich alles funktioniert. Alles andere würde mich eher verwundern.“

Fehlende Erfahrung

Ein weiteres Problem, welches Punkte gekostet hat, sei die mangelnde B-Liga-Erfahrung: „Gegen Dreis-Tiefenbach haben wir das erste Mal gemerkt, dass ein Gegner stark wird, wenn wir unsere Chancen nicht nutzen. Das scheint nachher immer in unserem Kopf drin gewesen zu sein.“ Er konkretisiert: „Ein gutes Beispiel ist das Spiel am Sonntag in Johannland. Da waren wir besser im Spiel, es stand aber nach 35 Minuten 0:0 und dann wurden wir nervös und schlechter.“

Besonders schwierig sei es, wenn man in Rückstand gerate. „Dann werden wir unruhig und meinen, jetzt unbedingt den Ausgleich erzielen zu müssen“, erklärt der Trainer. Dabei habe dies sein Team gar nicht nötig, zählt doch Offensive mit 34 Toren zu den besseren der Liga.

Auch Brachmann weiß über die Qualitäten seiner Mannschaft Bescheid und ist über den Zwischenstand nicht besorgt: „Ob wir jetzt auf einem Abstiegsplatz oder kurz davor überwintern, ist mir egal. Das Team, die Zuschauer und ich haben gesehen, dass wir keinen schlechten Ball spielen, darauf wollen wir aufbauen.“

Dafür soll die anstehende Wintervorbereitung ausschlaggebend sein. „Erstmal sollen alle vier, fünf Wochen Abstand vom Fußball bekommen. Aber wir wollen mit einer guten Trainingsbeteiligung an elementaren Dingen arbeiten und topfit aus der Pause kommen.“

Eine wichtige Rolle wird dabei Fabian Leihe einnehmen, der in der Hinrunde einige Spiele verpasste und der Dreh- und Angelpunkt im Dotzlarer Mittelfeld ist. „Fabian bringt eine enorme Ballsicherheit im Mittelfeld mit. Die hat uns in den Spielen ohne ihn gefehlt.“

Keine Winter-Zugänge geplant

Ansonsten erwarte man in Dotzlar keine Neuzugänge sondern setzt das Vertrauen komplett in die eigene Mannschaft, wie Brachmann erklärt: „Wir haben im Normalfall 19 Spieler und das ist genug. Also löffeln wir die Suppe jetzt auch gemeinsam aus.“ Aufgeben möchte sich beim Tabellenvierzehnten nämlich keiner. So schnell der Lorbeer verwelkt, kann er schließlich auch wieder erblühen.