TuS Diedenshausen: Vom Aufstiegskandidat zur grauen Maus

Ein hartes Stück Arbeit war für den TuS Diedenshausen (in Blau) die bisherige Saison. Nach vier Siegen am Stück ist wenigstens das graue Mittelfeld erreicht.

Diedenshausen Zwischen Gut und Böse bewegt sich der Vizemeister der Vorsaison in der B-Klasse. Für die Verantwortlichen keine Überraschung.

Als vor einigen Tagen feststand, dass der SV Schameder „Herbstmeister“ der Kreisliga B2 ist, wurden bei den Fußballern des TuS Diedenshausen sicher Erinnerungen wach. Vor einem Jahr waren sie es, die überraschend auf dem Platz an der Sonne thronten zur Saison-Halbzeit. Daran war in dieser Spielzeit nicht zu denken – was aber weder unerwartet kommt für den TuS noch irgendjemand aus der Bahn wird im nördlichen Berleburger Stadtteil.

Rückblende: Die Überraschungs-Saison hatte sich für die Diedenshäuser auch in der Rückrunde fortgesetzt – mit dem Unterschied, dass noch einer etwas besser war: Aue-Wingeshausen. Kein Weltuntergang bei den Hartplatzkickern, die stolz waren, bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen zu können.

Gegenwart: Platz acht nach 13 Partien – klassisches Graue-Maus-Dasein. Trainer Björn Kleinwächter bläst deswegen aber kein Trübsal. Platz fünf hatten er und Marc Gass im Sommer als höchstes der Gefühle angepeilt. Erstmal so schnell wie möglich genug Punkte holen, um früh im gesicherten Mittelfeld zu stehen, war das Motto des mitspielenden Vorsitzenden. Die ihnen von vielen Konkurrenten zugeschobene Favoritenrolle wollten die 2015 wieder aufgestiegenen Diedenshäuser nicht, und es zeigte sich, dass die Selbsteinschätzung treffend war: Nach einem ordentlichen Rundenstart gab es ab September keinen Sieg; erst wieder am 22. Oktober.

Dass wir die letzte Saison so noch einmal bestätigen oder gar toppen können, damit haben hier die wenigsten gerechnet. Marc Gass, Spieler und Vorsitzender des TuS Diedenshausen

Mit dem nun vierten Dreier im Folge am vorigen Sonntag ist zumindest das ruhige Fahrwasser erreicht: Auf die Abstiegszone hat der TuS gut 15 Zähler Polster, zu Platz fünf fehlen aber auch schon neun Punkte. „Wir haben schon den einen oder anderen Punkt liegen lassen, was uns natürlich sehr ärgert. Mit ein paar Zählern mehr, wären wir näher am oberen Drittel dran“, kommentiert Marc Gass – Zufriedenheit hört sich anders an. Nach der Sechs-Spiele-Sieglos-Serie hat die jüngste Erfolgsserie die Hinrunde aber immerhin laut Gass ein wenig gerettet: „Wir sind froh, dass wir die letzten Spiele gewonnen haben und mit Unten nichts mehr zu tun haben.“

Dass die Vorschusslorbeeren der Konkurrenz übertrieben waren, macht auch Gass noch einmal deutlich: „Dass wir die letzte Saison so noch einmal bestätigen oder gar toppen können, damit haben hier die wenigsten gerechnet.“ Er konkretisiert: „Wir haben einen 16-Mann-Kader und da wird es dann personell auch im Training schwierig, gerade wenn Verletzungen dazukommen.“

Besonders gebeutelt in Sachen Verletzung ist der TuS nach wie vor durch das Fehlen von Nils Homrighausen, Kapitän und Top-Torjäger der vorigen Saison. dessen langer Ausfall der Mannschaft deutlich weh tut, wie Gass erklärt: „Das ist nach so einem tollen Jahr von ihm extrem bitter.“

Die Personalsituation hat auch enorme Auswirkungen auf Diedenshausens Reserve in der Kreisliga D. Diese steht derzeit auf dem letzten Platz und musste bereits zwei Partien kampflos absagen. Gass kommentiert: „Die leiden unter der Situation natürlich sehr, auch weil es dort einige Langzeitverletzte gibt. Da müssen wir schauen wie es weitergeht. Etwas genaueres kann ich noch nicht sagen.“

Zum Abschluss gibt er sich, wie man es von den Diedenshäusern gewohnt ist, kämpferisch: „Ich bin mir sicher, dass bis zur Winterpause noch ein paar Punkte dazukommen und wir danach noch einmal voll angreifen, um in der Tabelle ein wenig nach oben zu klettern.“ Das Restprogramm ist allerdings nicht ohne: Nachholspiel in Schameder, dann beim Rangzweiten Eckmannshausen, zum Abschluss dann Heimspiel gegen Birkelbach II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein