Turnliga: SKV-Wunsch nach Verlegung abgelehnt

Dreis-Tiefenbach. Am kommenden Samstag, 21. November, soll in den Halbfinals ermittelt werden, wer am 19. Dezember das große bzw. kleine Finale um die Bundesliga-Meisterschaft 2020 im männlichen Kunstturnen bestreitet. Jeweils um 18 Uhr stehen sich die TG Saar und die KTV Straubenhardt sowie der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau und die Siegerländer KV gegenüber.

Damit ohne Ausländer nach Wetzgau

Sowohl die SKV als auch Straubenhardt hatten ihr Interesse für eine Verlegung auf den 5. Dezember bekundet. Hintergrund dieses Ansinnens: Es soll die Chancen erhöhen, am ersten Dezember-Wochenende die unverzichtbaren ausländischen Turner einsetzen zu können. Für das britische Ringe- und Sprungwunder Courtney Tulloch und Seitpferdspezialist Saso Bertonelcj müssen Sondergenehmigungen für die Ein- und Ausreise beantragt werden, wären rechtzeitige Corona-Tests zwingend vorgeschrieben gewesen und hätten sie nach Einreise in Quarantäne gemusst.

Mit der Verschiebung auf den 5. Dezember hätte die SKV also Zeit gewinnen können. Doch aus diesem Plan ist nichts geworden. „Die Deutsche Turn-Liga hat unser Ansinnen abgeschmettert“, sagte ein enttäuschter SKV-Präsident Reimund Spies.

Da die SKV auch nicht auf den türkischen Mehrkämpfer Ahmed Önder und den belgischen Neuzugang Maxime Gentges (Nasenbeinbruch) zurückgreifen kann, wird sie am Samstag in Wetzgau ohne Ausländer antreten müssen – eine Tatsache, die die Chancen auf den Sieg erheblichen schmälert.

TG Saar leiht Andrey Likhovitskiy aus

Ganz anders die TG Saar: Der deutsche Vize-Meister plant einen Coup, der auch in SKV-Kreisen für Aufsehen sorgte dürfte: Andrey Likhovitskiy, Topturner und Jugendtrainer beim Drittligisten KTV Obere Lahn, soll den Kader der Dillinger nicht nur für das Halbfinale gegen Titelverteidiger Straubenhardt, sondern auch im vermeintlichen Kampf um Platz eins als Ausleihe verstärken.

Der weißrussische Weltklasseturnier Andrey Likhovitskiy ist von der KTV Obere Lahn an die TG Saar ausgeliehen worden. Foto: Florian Runte

Der Weißrusse bereitet sich auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio vor und soll in der dann folgenden Drittliga-Saison für die Mannschaft aus Biedenkopf wieder voll im Saft stehen. Im Oktober pausierte Likhovitskiy in Folge einer Schulter-OP. Aktuell ist er im Training, aber noch nicht wieder in alter Form. Für die TG Saar könnte er deshalb wohl nur am Pauschenpferd eingesetzt werden.