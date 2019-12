Turniermarathon von Fortuna Freudenberg

Freudenberg. Während anderswo allmählich vorweihnachtliche Feststimmung und familiäre Besinnlichkeit einkehren, wird in der Sporthalle des Schulzentrums Büschergrund in Freudenberg der Kunstrasen ausgerollt und werden die Lautsprecherboxen angeschlossen. Das ist seit vielen Jahren so, denn Winterzeit ist beim SV Fortuna Freudenberg Hallenturnierzeit – und die startet bereits am kommenden Samstag.

Tatsächlich sind die Weihnachtsferien für die Flecker Fußballer so etwas wie die fünfte Jahreszeit. Insgesamt 25 Turniere stehen zum Jahreswechsel auf dem Terminplan, von den Bambini bis zu den Altherren, vom Hobbyteam bis zum Bundesliga-Nachwuchs. Wenn am Samstag die kleinsten Fußballer den Turnierreigen eröffnen, ist ein Großteil der Arbeit für das Organisationsteam bereits erledigt.

Ohne Pläne läuft nichts

„Die Vorbereitung beginnt praktisch nach den Sommerferien, wenn die Halle bei der Stadt angemietet und der Kunstrasen in Süd-Deutschland gebucht wird”, erklärt Fortunas erster Vorsitzender Christian Janusch. Anfang September werden dann die Einladungen an die Vereine verschickt, und bis Anfang Dezember stehen alle Einsatz-, Dienst-, Reinigungs- und vor allem Spielpläne von ehrenamtlichen Helfern, Fußballerinnen und Fußballern.

Währenddessen werden immer wieder Ideen entwickelt, umgesetzt oder verworfen, Änderungen diskutiert, Probleme angesprochen und im besten Falle gelöst. „Selbstverständlich hat sich vieles in den vergangenen Jahren eingespielt“, weiß Christian Janusch, „aber es gibt in jedem Jahr neue Bedingungen, Regelungen, Ideen oder Dinge, die beachtet werden müssen.”

Herrenturnier mit starker Besetzung

Den Auftakt machen wie im vergangenen Jahr die kleinsten Kicker beim Bambini-Spielfest. Hier geht es nicht um Punkte und Pokale, sondern darum, den Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln. Im Anschluss steigt mit dem Sport-Schulze-Turnier das attraktiv besetzte Herrenturnier. Elf Mannschaften werden um insgesamt 1000 Euro Preisgeld spielen. Als Favorit gilt Westfalenliga-Tabellenführer SG Finnentrop/Bamenohl.

Erstmals dabei sind zwei Vertreter aus Hessen: Verbandsligist SSV Langenaubach und Gruppenligist FC Dondorf, der vom ehemaligen Torwart des 1. FC Kaan-Marienborn, Florian Hammel, trainiert wird. Als Vorbereitung auf den prestigeträchtigen Wendener Gemeindepokal dürften Pokalverteidiger RW Hünsborn (Landesliga), der SV Ottfingen und der FC Altenhof (beide Bezirksliga) das Turnier in Freudenberg betrachten. Mit dabei sind auch die Liga-Konkurrenten TSV Weißtal und Gastgeber SV Fortuna Freudenberg sowie der ambitionierte A-Ligist VfL Klafeld-Geisweid. Nach der Absage des Kiersper SC wird das Turnier mit neun Teams durchgeführt.

Bei den B-Juniorinnen am Sonntag ist ebenfalls hochklassiger Sport garantiert, weil mit 1. FC Köln, SGS Essen, MSV Duisburg, Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld bekannte Namen dabei sind. Gleiches gilt für das Turnier der Frauen am Samstag, 28. Dezember, zu dem ein Dutzend überregionaler Teams antreten werden.

Auslosung wird live übertragen

Für dieses Turnier haben sich die Sportliche Leiterin des Frauenbereichs, Franziska Menn, und ihr Team etwas Besonderes einfallen lassen: Der Spielplan wird am Donnerstag, 19. Dezember, ab 19 Uhr, ausgelost und live auf der Facebook-Seite der Freudenberger Fußballerinnen übertragen.

Auf jede Menge Tore hoffen die B-Juniorinnen von Fortuna Freudenberg bei ihrem Turnier am Sonntag, 22. Dezember. Foto: Reinhold Becher

Weil es die Mischung macht, darf auch in diesem Jahr das Hobbyturnier nicht fehlen. Es steigt am Freitag, 27. Dezember, ab 16 Uhr mit 15 Teams. „Das ist ein Selbstläufer”, freut sich Christian Janusch über das große Interesse der Hobby-, Firmen- und Thekenmannschaften. Am 3. Januar gehört die Halle der benachbarten Gesamtschule Freudenberg, mit der der Verein seit Jahren in hervorragender Weise kooperiert. „Die Schülerinnen und Schüler kommen zu diesem Anlass freiwillig aus den Ferien”, erklärt Schul-Sportkoordinator Klaus Tschorn.

Wenn mit den D-Jugendlichen am 5. Januar das letzte Turnier abgepfiffen ist, werden rund 200 Mannschaften den Büschergrunder Budenzauber mitgemacht haben. Danach wird der Kunstrasen eingerollt und verstaut. Bis zum nächsten Jahr.