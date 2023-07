Turnier: Altenseelbach Open erleben ihre 15. Auflage

Altenseelbach. Erst Eiserfeld, jetzt Altenseelbach - den Tennisfans in der Region wird in diesen Wochen einiges geboten.

Während momentan die Stars der Szene an der legendären Church Road in Wimbledon auf Rasen um Grand-Slam-Titel kämpfen, wird an der Breitelbachstraße in Altenseelbach die Anlage des Tennisvereins Altenseelbach auf Vordermann gebracht, werden die drei Sandplätze für die bereits 15. Altenseelbach Open präpariert.

Dort, wo 2008 anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens die Erfolgsgeschichte auf Initiative des ersten Vorsitzenden Werner Schönau und von Sportwart Thorsten Seiler ihren Anfang nahm, schwingen vom 14. bis 22. Juli wieder Spielerinnen und Spieler aus mindestens drei Bundesländern ihre Schläger. 1200 Euro Preisgeld in den insgesamt zehn Konkurrenzen hat der TVA ausgelobt. Damit bleiben die Altenseelbach Open das bestdotierte Leistungsklassen-Turnier im heimischen Kreisgebiet. In der Mixed-Konkurrenz winken dem Siegerpaar 250 Euro. In allen anderen neun Turnierklassen bekommt der Sieger bzw. die Siegerin 100 Euro.

Im Vorjahr freute sich Turnierdirektor Thorsten Seiler über 103 Meldungen. Ein ähnlicher Zuspruch ist auch diesmal zu erwarten. Höchstrangiger Spieler in der Herren-A-Klasse ist Christof Brenner (LK 3,2/TC BW Bad Ems) vor Emil Gmel (4/RW Hagen). Von den heimischen Akteuren haben Johannes Galinski (8,4/TuS Ferndorf) und Kay Dreysse (9,2/TV Eiserfeld), der erst noch am Sonntag die Herren-A-Konkurrenz beim Rewe-Cup gewann, die beste Leistungsklassen-Einstufung.

Players Party

„Ich freue mich auf tolles Tennis und nette Leute in angenehmer Gesprächsatmosphäre“, so Clubboss Werner Schönau, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert die Geschicke des Vereins lenkt. Auch Thorsten Seiler fiebert dem Turnier entgegen: „Wir haben eine tolle Anlage. Der Aufbau mit dem großen Balkon und der fantastischen Sicht auf die Plätze ähnelt dem eines Stadions. Ich bin auch gespannt auf unseren Nachwuchs, in den wir in den vergangenen Jahren einiges investiert haben.“ Einige Spiele werden erneut zum TV Eiserfeld ausgelagert, zu dem der TV Altenseelbach eine gute Nachbarschaft pflegt.

30 Helfer, darunter ein zehnköpfiges Kernteam, sorgen an allen Turniertagen für die Bewirtung. Der Eintritt zu allen Spiel ist frei. Die Siegerehrung ist für Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr geplant. Im Anschluss steigt die beliebte Players Party am und im Clubheim.

Weitere Informationen zum Turnier auf www.tv-altenseelbach.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein