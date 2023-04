TSV Weißtal: Vereinsheim wird komplett verwüstet

Gernsdorf. Sogar die Einstellung des Trainingsbetriebs in der Henneberg-Arena musste erwogen werden.

Böse Überraschung für den TSV Weißtal: Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Vereinsheim in der Henneberg-Arena in Gernsdorf eingebrochen und haben es erheblich verwüstet.

„Hier ist absolutes Chaos“, berichtete Seyhan Adigüzel, Sportlicher Leiter und Trainer der Landesliga-Mannschaft, als er am frühen Nachmittag den Schaden sah, „wir stehen ein bisschen unter Schock.“ Die Vandalen demolierten Schränke im Geschäftszimmer und im Thekenbereich bzw. Schankraum, wie auf Bildern auf der Facebook-Seite des Vereins zu sehen ist. Die Polizei nahm die vom Verein erstattete Anzeige auf und gab den Sportplatz nach der Spurensicherung am späteren Nachmittag wieder frei. Deshalb konnte am Abend auch das zunächst gefährdete Training der ersten Weißtaler Mannschaft, die am Sonntag ein wichtiges Spiel in Gerlingen bestreiten muss, durchgeführt werden. „Wenigstens sind die Umkleiden verschont geblieben“, sah Seyhan Adigüzel in all dem Durcheinander noch einen positiven Aspekt.

In den vergangenen Monaten ist im Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe auf mehreren Sportanlagen eingebrochen worden, unter anderem in der Herkules-Arena beim 1. FC Kaan-Marienborn.

