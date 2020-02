TSV Weißtal und Germania Salchendorf patzen

Böse Überraschung am Henneberg und Wüstefeld. Der TSV Weißtal und Germania Salchendorf erwischten eine kapitalen Fehlstart ins Jahr 2020.

Siegerland. Der Auftakt zur Restsaison in der Fußball-Bezirksliga begann mit zwei Überraschungen. Der TSV Weißtal verlor am Henneberg gegen Schlusslicht TuS Plettenberg mit 0:1. Auch Germania Salchendorf gab vor heimischem Publikum alle drei Punkte ab.

TSV Weißtal - TuS Plettenberg 0:1 (0:1). Mit diesem Ergebnis hatte kaum jemand gerechnet. Die ambitionierten Weißtaler patzten im ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres. Plettenberg triumphierte durch den Treffer von Nico Spais und ist nur noch zwei Zähler von den Nichtabstiegsrängen entfernt. Der TuS-Akteur stand in der 22. Minute nach Volkan Karadags Vollspannschuss durch den Fünfmeterraum am zweiten Pfosten goldrichtig und schob ungehindert ein.

Bis auf einen Versuch von Kapitän Daniel Singhateh nach einer Ecke in der zweiten Hälfte hatte der TSV wenig entgegen zu setzen. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei Spielertrainer Konstantin Volz, der bemängelte: „Das war Schlafwagen-Fußball. Wir hatten in unseren Aktionen zu wenig Tempo und waren zu passiv. Auch Einsatz und Leidenschaft haben gefehlt.“

Kaum nennenswerte Torchancen

Trotz ihrer offensiven Qualitäten verbuchten die Hausherren keine nennenswerten Torchancen und gingen aufgrund dessen als Verlierer vom Platz. Auf der Gegenseite hätte Vincent Schlotmann noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 stellen können. Sein Schuss prallte aber vom Querbalken ab. „Wir hätten noch drei Stunden spielen können und uns wäre kein Tor gelungen“, brachte es Volz auf den Punkt. Die Stimmung in der TSV-Kabine glich einer Beerdigung. Volz: „Jeder weiß, dass er nicht 100 Prozent gegeben hat. Mit solch einer Leistung kann man kein Bezirksliga-Spiel gewinnen.“

SV Germania Salchendorf - SC Listernohl-WL 1:2 (1:2). Auch Weißtals Erzrivale Salchendorf ging leer aus. „Das war eine unnötige Niederlage“, kommentierte Trainer Thomas Scherzer die 90 Minuten am Sportplatz „Wüstefeld“. Dabei hatte die Germania gut begonnen und sich schon in der Anfangsphase durch Tim Schilks Kopfball und dessen Schuss von der Strafraumgrenze an den Pfosten klare Torgelegenheiten erspielt.

Das Führungstor besorgte Kapitän Thomas Klöckner per Elfmeter, nachdem Ilias Houta gefoult wurde (15.). Doch prompt wendete sich das Blatt. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete LWL den Turbo ein. Michel Aspelmeyer vollendete den Tempo-Gegenstoß (20.). Ähnlich erzielte der Listernohler Mittelfeldspieler auch das 2:1 der Gäste. Wieder hatte Salchendorf den Gegner mit einem Fehlpass zum Kontern eingeladen.

Gelber köpft an die Latte

„Das war jeweils fahrlässig. Ich dachte, wir wären einen Schritt weiter und abgezockter in solchen Situationen. Jetzt sind wir auf den Boden zurück geholt worden“, kritisierte Scherzer, der sein Team im Vorfeld eindringlich vor den Stärken des Kontrahenten gewarnt hatte. Als „naiv und dumm“ bewertete der Übungsleiter das Verhalten seiner Mannen bei den Gegentoren. Immerhin stemmte sich die Germania gegen die drohende Niederlage und übte noch einmal Druck aus. Jan-Philipp Gelber traf per Kopf nur die Latte. Der in die Startformation gerückte Oliver Sanchez Tenouo verfehlte sein Ziel aus 14 Metern knapp, und Moritz Klass, der sich zweimal über die rechte Seite durchsetzte, blieb der Ausgleichstreffer ebenfalls verwehrt.