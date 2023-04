TSV Weißtal: Prominenter Torhüter wechselt zum Henneberg

Gernsdorf. Um den Konkurrenzkampf im Torhüterbereich zu verstärken, hat der TSV Weißtal einen Keeper aus Kaan-Marienborn verpflichtet.

Nach Noel Arfaoui, der vom TSV Steinbach II an den Henneberg wechselt, hat der TSV Weißtal den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit Niklas Knopf wird ein weiterer Torhüter an den Henneberg wechseln. Seine Zusage gilt - wie bei Arfaoui - ligaunabhängig. Der 23-jährige ist derzeit Ersatzkeeper bzw. dritter Torhüter hinter Robert Jendrusch und Julian Bibleka beim Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn. Vor seiner Station im Breitenbachtal war der 1,88 Meter lange Keeper Stammtorwart bei Oberligist TuS Erndtebrück. Ausgebildet wurde der gebürtige Frankfurter bei Kickers Offenbach und dem SV Wehen Wiesbaden.

„Wir haben aktuell drei Torhüter für die erste und zweite Mannschaft, was zu wenig ist. Mit der Ersten sind wir bereits zu mehreren Spielen ohne Ersatzkeeper angereist. An dieser Situation wollten wir etwas ändern. Da unsere beiden A-Junioren-Keeper dem jüngeren Jahrgang angehören, blieb nur eine externe Lösung“, erklärte Sportlicher Leiter Seyhan Adigüzel, der auch Trainer der Landesliga-Mannschaft ist, die Ausgangslage.

Kader so gut wie komplett

Dass die „Schneeweißen“ mit Niklas Knopf einen gestandenen Torwart mit höherklassiger Erfahrung verpflichten konnten, ist für Adigüzel die Optimallösung. Nach dem Rückzug des 1. FC Kaan-Marienborn wollte Knopf in der Region bleiben und hat sich aus mehreren Optionen für den TSV entschieden. Neben seinem eigentlichen „Job“ als Torwart will er sich auch im Juniorenbereich einbringen. „Ihm gefiel unsere Jugendarbeit und das Konzept, auf unsere eigenen Talente zu setzen. Daher wird er sich in der Jugendabteilung engagieren“, ergänzt Adigüzel, der klar stellt, dass sich Knopf dem Dreikampf um die Position als Nummer eins mit den vorhandenen Torhütern Jona Daginnus und Mario Wegmann stellen müsse.

Nennenswerte Transferaktivitäten wird es von Weißtaler Seite über diese beiden Wechseln hinaus wohl nicht mehr geben, weil fast alle Spieler für die kommende Saison zugesagt haben und zum aktuellen Kader noch drei bis vier Spieler aus der aktuellen A-Jugend plus die beiden externen Zugänge kommen. „Damit sind wir sehr gut aufgestellt“, ist sich Seyhan Adigüzel sicher.

