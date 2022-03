TSV Weißtal: Moses-Weggang ist ein herber Verlust

Gernsdorf. Es ist Jan-Michael Moses zu gönnen, dass ein Oberligist seine Klasse erkennt und ihn verpflichtet. Für den TSV Weißtal ist es ein herber Verlust.

Seit einigen Wochen hat es sich der TSV Weißtal zu Eigen gemacht, Vertragsverlängerungen von Spielern der Landesliga-Mannschaft quasi tröpfchenweise auf seinen Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen. Nur wer da mehrfach täglich einen Blick riskiert, darf sich als gut informiert fühlen. Mittlerweile hat sich ein Dutzend Spieler dazu entschieden, auch in der nächsten Saison am Henneberg zu spielen. Das ist per se eine gute Nachricht, weil sie Planungssicherheit garantiert.

Die überraschende Meldung des TuS Erndtebrück, der sich zur nächsten Saison Weißtals umworbenen Leistungsträger Jan-Michael Moses geangelt hat, rückt aber alle positiven Personalnachrichten in den Hintergrund. Denn mit Moses’ Abschied hatte man am Henneberg nicht gerechnet.

Der Abschied des 23-Jährigen ist für den Fusionsverein ein herber Rückschlag. Sportlich ist es, sollte kein adäquater Ersatz gefunden werden, eine markante Schwächung. Moses hat bislang fast ein Drittel aller Weißtaler Tore erzielt, etliche vorbereitet. Und als Kapitän hat er einen besonderen Status im Kader und im Binnenverhältnis zur sportlichen Leitung.

Für ihn persönlich bietet sich die Chance, sich auch zwei Klassen höher zu behaupten – so wie seinerzeit Lars Schardt, der 2019/2020 sogar aus der Bezirksliga-Mannschaft des TSV Weißtal zum Pulverwald wechselte, sich dort sehr gut entwickelt und zum Stammspieler gemausert hat.