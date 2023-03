TSV Trainer Torben Belz: „Weg mit Tabelle und Ergebnissen!“

Aue-Wingeshausen. Der TSV Aue-Wingeshausen grüßt von der Spitze der Fußball-Kreisliga B. Trainer Torben Belz erklärt im Gespräch sein aktuelles Erfolgsrezept.

Torben Belz, viele rieben sich die Augen, als Jens Sonneborn als Doppeltorschütze aufgeführt wurde. Schließlich hatte er seine Karriere als beendet erklärt. Was war denn da los?

Weil wir personell am Limit sind und das auch in der Rückrunde aufgrund der Langzeitverletzten nicht besser wird, hat sich Jens noch mal zur Verfügung gestellt. Wenn er es zeitlich einrichten kann, wird er uns bis zum Saisonende unterstützen.

Ihr Kader ist noch jung und Titelrennen gehen an die Nerven. Wie beruhigend ist es zu wissen, einen so erfahrenen Spieler wieder dabei zu haben?

Jens zeigt den jungen Spielern besonders in schwierigen Situationen, wo es lang geht. Es geht vor allem um den mentalen Bereich – wenn er etwas sagt, dann nehmen die Jungs das noch einmal ein bisschen anders auf.

Hatte er mit dem Team trainiert?

Ja, er hat gefühlt mehr trainiert als in den drei Jahren zuvor. (lacht) Er hat auch alle Übungen mitgemacht, nur bei den Steigerungsläufen mussten wir teilweise abbrechen. Das ist aber okay, er wird eben als absoluter Führungsspieler anerkannt. Da ist nicht einer dabei, der das in Frage stellt. Als wir der Mannschaft mitgeteilt haben, dass Jens bis Saisonende dabei sein wird, sah man viel Erleichterung in den Gesichtern.

Schauen wir auf das 4:0. Sie kritisierten, dass ihr Team in Halbzeit eins zu oft durch die Mitte gespielt habe. Fehlen ihrem Team spielerische Mittel?

Ja, definitiv fehlt uns da noch was, aber das wissen wir auch. Vor allem tun wir uns gegen tief stehende Mannschaften schwer. Da müssen wir geduldiger sein und bessere Lösungen finden. Es ist aber nicht leicht, daran taktisch zu arbeiten, wenn man regelmäßig mit nur zehn bis zwölf Leuten trainiert.

Denken Sie schon mal an den letzten Spieltag, wenn Diedenshausen an die Wester kommt?

Absolut nicht. Wir spielen jetzt seit Jahren oben mit und haben häufig den Fehler gemacht, uns auf andere zu verlassen oder auf sie zu gucken. Daher denken wir nur noch: weg mit der Tabelle und anderen Ergebnissen! Wir haben gewonnen und nur das zählt.

