TSV Steinbach Haiger vor unangenehmer Aufgabe

Steinbachs Kapitän Benjamin Kirchhoff (2. von links), hier eine Szene aus dem Spiel gegen Gießen, will mit seiner Mannschaft die ersten Punkte in diesem Jahr holen.

Haiger/Mainz. Alipour-Elf reist nach der Derbyniederlage gegen Gießen zum heimstarken TSV Schott Mainz. Neuzugang noch nicht spielberechtigt

Der Start ins Jahr 2021 verlief für den TSV Steinbach Haiger alles andere als gut. Mit 1:2 verlor man am vergangenen Wochenende das Derby gegen den FC Gießen und rutschte in der Tabelle auf den dritten Rang ab. Dazu musste das Nachholspiel gegen die U21 des VfB Stuttgart unter der Woche witterungsbedingt abgesagt werden.

Am Samstag (14 Uhr) will die Elf von Trainer Adrian Alipour die ersten Punkte im neuen Jahr einfahren, doch dies wird keine einfache Aufgabe werden. Die Steinbacher reisen zum heimstarken TSV Schott Mainz. Die Mainzer sind wahre Spezialisten darin, die Punkte stets in der heimischen Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach zu behalten. Alle 16 bisher eingespielten Zähler holten die Mainzer zuhause. „Wir treffen auf einen extrem unangenehmen Gegner, der alle seine Punkte zuhause geholt hat“, sagt Trainer Adrian Alipour.

Neuzugang Sawada darf noch nicht ran

Die Aufgabe wird auch deswegen nicht einfach, da der TSV Schott Mainz auf Kunstrasen zuhause ist. Adrian Alipour sieht seine Mannschaft dennoch sehr gut vorbereitet: „Wir werden alles dafür tun, um unsere Qualität abzurufen und wollen natürlich nach der Niederlage in Gießen zurück in die Erfolgsspur. Wir haben einen ordentlichen Matchplan. Ob der letztlich erfolgreich ist, werden wir dann nach dem Spiel sehen.“

Noch nicht mit dabei ist Neuzugang Ko Sawada. Der Japaner ist für die Partie in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt noch nicht spielberechtigt. Dazu werden Adrian Alipour mit Sascha Wenninger (Hüftverletzung), Florian Bichler (Innenbandriss), Tino Bradara (Kreuzbandriss), Gian Maria Olizzo (Mittelfußbruch), David Haider Kamm Al-Azzawe (Muskelfaserriss), Dennis Wegner (Knorpelschaden im Knie), Raphael Koczor (Zehenverletzung) und Matay Birol (Kahnbeinbruch) acht weitere Spieler fehlen. Philipp Hanke steht nach krankheitsbedingtem Ausfall gegen Gießen aber wieder zur Verfügung.

Der Aufsteiger aus Mainz hat wird auf jeden Fall auf den ehemaligen Steinbacher Tim Müller verzichten müssen, der aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird.

Die bisher einzigen beiden Partien gewannen die Steinbacher und haben deswegen auch gute Erfahrungen auf dem schwierigen Mainzer Kunstrasen.