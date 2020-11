Während nebenan die Böller aus der nahen Schießsportanlage über den Haarwasen schallten, herrschte ansonsten fast schon gespenstische Ruhe zu Halloween über der Haigerer Sportanlage. Im Fußball-Stadion waren beim 1:1 (0:0) des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gegen die Gäste des SSV Ulm gerade mal 100 VIP-Gäste zugelassen. Fußball zu Corona-Zeiten ist alles andere als eine ausgelassene Angelegenheit.

Ob das Geschehen beim Tabellenzweiten mehr Zuschauer verdient gehabt hätte, ist eine der Fragen, die sich stellten. Eine andere, ob denn der TSV mit der nötigen Fan-Unterstützung womöglich den angepeilten Dreier eingefahren hätte. Müßig, darüber nachzudenken.

TSV Steinbach Haiger - SSV Ulm 1:1 (0:0) Steinbach Haiger: Paterok - Bichler (80. Hanke), Al-Azzawe, Kirchhoff, Strujic - März, Eismann - Wegner (46. Bisanovic), Marquet, Lahn (73. Ilhan) - Bytyqi. Ulm: Ortag - Stoll, Reichert (46. Krebs), Geyer, Kehl - Beck, Sapina - Coban (86. Kilic), Gashi, Jann - Rühle (79. Higl). Schiedsrichter: David Scheuermann (Winnweiler). Tore: 1:0 Al-Azzawe (49.), 1:1 Nicolas Jann (60.). Gelb-Rote Karte: Gashi (Ulm, 90.) wegen Meckerns. Zuschauer: 100.

Die 90 Minuten Regionalliga-Fußball hinterließen bei den Protagonisten des TSV jedenfalls eher enttäuschte Gesichter: „Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, was wir heute gespielt haben“, macht Trainer Adrian Alipour deutlich, was aus dem Steinbacher Vorhaben, am Samstag gegen die Donaustädter eine Erfolgsserie zu starten, geworden ist. Nämlich (fast) nichts.

Gewonnener Punkt

Es wurde ein Punkt auf heimischem Geläuf behalten, der sich nach dem Schlusspfiff wie ein gewonnener anfühlt. Denn die Ulmer stellten die bessere Mannschaft. Kompakt stehend, variabel im Aufbauspiel und mit großer Passgenauigkeit warteten die Gäste auf. „Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre uns heute der erste Auswärtssieg gelungen“, ließ sich Trainer Holger Bachthaler vernehmen.

Auch in dieser Szene kommt Enis Bytyqi gegen seinen Ulmer Gegenspieler zu spät. Foto: Carsten Loos

Auf der anderen Seite ist es den Gastgebern so gut wie gar nicht gelungen, sich überhaupt nennenswerte Möglichkeiten zu erspielen. Einzig Angreifer Enis Bytyqi bot sich im ersten Durchgang nach 33 Minuten die Chance, als er den von Christian März durchgesteckten Ball freistehend nicht an Torhüter Christian Ortag vorbei bekam.

Starker Koczor-Ersatz

Auf der anderen Seite verdanken die Steinbacher Koczor-Ersatz Tim Paterok zwischen den Pfosten das Pausen-Zu-Null. Wie der den 18-Meter-Flachschuss von Nicolas Jann aus dem bedrohten Eck fischte, war schon eine Nummer. Der Ex-Siegener Raphael Koczor saß derweil mit Verdacht aus Muskelbündelriss auf der Tribüne und applaudierte seinem Vertreter.

Eher ein Zufallsprodukt dann die Führung der Haigerer vier Minuten nach der Pause. Die Willensstärke im Fünfmeterraum von Innenverteidiger David Al-Azzawe war nach dem lang vors Tor gezogenen Wegner-Freistoß im dritten Versuch nach einigem Gestochere ausschlaggebend für das 1:0 - ein Tor praktisch aus dem Nichts.

Um es vorweg zu nehmen: Der Treffer beflügelte die Platzherren nicht, denn die zogen sich eher - ängstlich abwartend - überwiegend in die eigene Hälfte zurück, überließen den Ulmern Raum und Ball. Folgerichtig nach einer Stunde der Ausgleich durch Nicolas Jann, der Paterok mit platziertem Schuss ins lange Eck überwand.

Wenig Engagement

Der Rest war weitestgehend Schweigen. Nicht nur auf den Rängen, sondern ereignismäßig auch auf dem Rasen. Das optische Ulmer Übergewicht verteidigten die Steinbacher weg vom Tor, selbst bekam der TSV kaum eigenes Offensivspiel auf die Reihe, weil es bereits am Spielaufbau haperte.

„Hier har mir eindeutig das Engagement gefehlt“, tadelte Adrian Alipour die Seinen. Der Trainer sprach zurecht von einem „glücklichen Punktgewinn gegen einen gut organisierten Gegner“.

Die 100 Besucher hatten sich nachher schnell verlaufen, nur die Schüsse nebenan hallten noch gespenstisch über den Haarwasen.

Zweiklassen-Gesellschaft vierte Liga

Die fünf Regionalligen sind eine zweigeteilte Gesellschaft. Die Grenze verläuft schleichend zwischen Amateur- und Profi-Fußball. Wie nun umgehen mit den vierten Ligen im von den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung angeordneten Corona-Lockdown für den Amateur-Sport?

Steinbach-Coach Adrian Alipour, hier mit seinem Außenverteidiger Sasa Strujic an der Seitenlinie, war nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Foto: Carsten Loos

Im Südwesten wurde von der spielleitenden Stelle vorsorglich der für Dienstag und Mittwoch angesetzte 13. Spieltag abgesetzt, während im Westen dieser Wochenspieltag noch nicht gestrichen ist. Es liegen noch nicht alle Rückmeldungen der zuständigen Ministerien der betreffenden Bundesländer vor. Es gibt aber auch schon kommunale Behörden, die vereinzelt Regionalliga-Clubs die Trainingsanlagen gesperrt haben.

Es stellt sich die Frage: Ist die Regionalliga Profi- oder Amateursport? Am heutigen Montag erhoffen sich die Vereine Antworten auf die Fragen nach einer Saison-Fortsetzung auch in Zeiten des Lockdowns.

„Wenn ich ehrlich bin, dann gehe ich davon aus, dass wir heute unser letztes Spiel in diesem Jahr gesehen haben“, äußerte ein Zuschauer auf dem Haigerer Haarwasen seine Bedenken in Sachen Saison-Fortsetzung in 2020.