TSV Steinbach Haiger holt Verstärkung aus der dritten Liga

Haiger. Daniel Steininger, der für Greuther Fürth sogar schon 49 Mal in der 2. Bundesliga Liga kickte, kommt vom Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat seine Offensive für die Saison 2023/24 mit Daniel Steininger verstärkt. Der 28-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth ins Sibre Sportzentrum Haarwasen Haiger.

„Mit Daniel Steininger haben wir einen sehr erfahrenen Spieler mit großer Qualität für uns gewinnen können. Zudem ist Daniel mit der SpVgg Bayreuth auch schon Mal aufgestiegen, er weiß also auch wie das funktioniert. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und hoffen, dass wir alle von seiner Erfahrung profitieren können“, sagt TSV-Cheftrainer Pascal Bieler.

Daniel Steininger spielte 49 Mal in der 2. Bundesliga, wo er fünf Tore für die SpVgg Greuther Fürth erzielte. Dazu kamen 90 Spiele mit 27 Toren und zehn Assists in der Fürther Regionalliga-Mannschaft sowie 50 dokumentierte Einsätze (13 Tore/4 Assists) in den A- und B-Jugend Bundesliga-Teams des Kleeblatts. Von 2010 bis 2019 trug der doppelte Derbyheld (zwei Tore bei zwei Siegen gegen den FC Nürnberg in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) das Trikot der Spielvereinigung.

Neun Tore in der dritten Liga

Eine Leihe nach Regensburg unterbrach diesen Zeitraum temporär. In den vergangenen beiden Jahren spielte Steininger für die SpVgg Bayreuth in Regionalliga und 3. Liga. Zuerst trug der Offensivmann mit neun Toren und zwei Vorlagen in 31 Spielen zum Aufstieg in die 3. Liga bei. Dort stand der Rechtsaußen, der auch in der Sturmspitze spielen kann, 24 Mal auf dem Feld. Dabei traf er ein Mal. In der 3. Liga spielte der 1,87 Meter-Mann außerdem 53 Mal für den 1. FC Magdeburg und den SSV Jahn Regensburg. Dabei traf Daniel Steininger vier Mal und legte zwei Tore auf.

„Ich freue mich riesig, dass der Wechsel zum TSV Steinbach Haiger so schnell und reibungslos abgelaufen ist. In meinen Augen finde ich hier einen Top-Regionalligisten in Deutschland mit besten Bedingungen vor, bei dem es einfach großen Spaß machen wird, täglich zu arbeiten und gemeinsam die sportlich ambitionierten Ziele anzugehen. Ich hatte in den Gesprächen mit allen Beteiligten auf Anhieb ein gutes Gefühl und glaube, dass ich meine sportlichen und sozialen Stärken hervorragend in die Mannschaft einbringen kann, um den erfolgreichen Weg des Vereins in den letzten Jahren mit weiterzuentwickeln“, sagt Daniel Steininger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein