TSV Steinbach Haiger: Große Kulisse zum Testspiel-Hit sicher

Will mit seinem Team heute dem Bundesligisten aus Frankfurt Paroli bieten: Steinbachs Trainer Pascal Bieler.

Steinbach. Eintracht Frankfurt kommt - fast 5000 Karten hat der TSV Steinbach Haiger verkauft.

Es ist zweifellos der Höhepunkt in der Saisonvorbereitung: Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger empfängt am Dienstag, 18. Juli, den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum freundschaftlichen Vergleich im Sibre-Sportzentrum Haarwasen in Haiger. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr.

Im Vorverkauf hat der TSV Steinbach Haiger mehr als 4.600 Eintrittskarten verkauft, so dass eine schöne Kulisse garantiert ist. Die restlichen Stehplatz-Karten können noch online gekauft werden, aber eine Tageskasse wird es nicht geben. Der Einlass ins Stadion beginnt bereits um 16 Uhr. Der TSV empfiehlt wegen des hohen Zuschauer-Aufkommens eine frühzeitige Anreise.

„Sky“ überträgt live

„Die Frankfurter haben in den vergangenen Jahren international echt viel Spaß gemacht und für Furore gesorgt. Deswegen freuen wir uns, dass wir uns mit einer Mannschaft mit so hoher individueller Qualität messen dürfen. Wir hoffen, dass die Zuschauer ein schönes Spiel erleben und dass wir unseren Teil dazu beitragen können“, fiebert nicht nur TSV-Trainer Pascal Fieber diesem Höhepunkt entgegen, zumal seine Mannschaft bereits in guter Form ist. Die vier Testspiele, vor allem der 4:1-Erfolg gegen West-Regionalligist Alemannia Aachen, bilden eine tolle Grundlage für das Testspiel gegen die Mannschaft des neuen Trainers Dino Toppmöller.

Nachdem Eintracht Frankfurt nun auch noch Jessic Ngankam verpflichtet hat, stehen nun 40 (!) Spieler im Kader des Bundesligisten. Die Nationalspieler sind erst am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ansgar Knauff und Lucas Alario fehlen verletzungsbedingt, Hrvoje Smolcic befindet sich noch im Aufbautraining.

Übrigens: Der Bezahlsender „Sky“ überträgt das Spiel live.

