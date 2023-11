TSV Steinbach Haiger: Abschied aus der Verfolgergruppe

Haiger Bieler-Team kassiert beim 1:2 im Hessenderby gegen die Offenbacher Kickers bereits die fünfte Heimniederlage und die dritte Pleite in Folge.

Der TSV Steinbach Haiger hat endgültig einen „Heimspielkomplex“ entwickelt. Das 1:2 (0:1) vor fast 2000 Zuschauern am Haigerer Haarwasen bedeutete bereits die fünfte (!) Heimniederlage in dieser Saison. Nachdem das Team von Pascal Bieler nun zum dritten Mal in Folge verloren hat, ist auch der Kontakt zur Tabellenspitze vorerst wieder verloren gegangen.

Ob es so weit hätte kommen müssen? Jedenfalls verpasste es der TSV in einer starken Anfangsphase, ein 1:0 vorzulegen. Bei den Chancen von Christoph Maier (2.), Christopher Wähling (6.), als Kickers-Keeper Johannes Brinkies stark abwehrte (6.), und Yannick Langesberg (17.) im Anschluss an einen Eckball wäre durchaus ein Steinbacher Führungstor möglich gewesen. Überlegene Platzherren wurden nach einer halben Stunde aber geschockt: Mit einem langen Ball wurde Leon Müller auf die Reise geschickt, TSV-Torhüter Lennart Schulze Kökelsum lief ihm entgegen, entschied sich dann für den Rückwärtsgang, rutschte aus, sodass Müller den Ball in den Fünfmeterraum spielen konnte, wo Dominik Wanner zur Stelle war und mühelos einnickte (28.). Das hatten die Steinbacher ganz schlecht verteidigt. Dieses 0:1 war ein echter Wirkungstreffer für die Mittelhessen, die bis zur Pause nur noch wenig Produktives auf die Reihe bekamen, sah man einmal von der 35. Minute ab, als Brinkies den scharf geschossenen Ball von Serkan Firat hielt.

In die zweite Hälfte starteten die Gäste besser. Klärten die Steinbacher nach einem Eckball auf der Linie (52.), konnten sie zwei Minuten später das 0:2 nicht verhindern, als erneut Dominik Wanner zur Stelle war, als er einen Eckball von Marcos Alvarez aus 18 Metern verwandelte (54.). Jetzt musste in den TSV-Reihen was passieren, doch viel war es nicht. Pech, als der Kopfball von Henri Weigelt die Latte streifte (57.). Mehr als das 1:2 durch Christopher Theisens fünftes Saisontor im Anschluss an einen Eckball gelang dem TSV nicht, denn da waren bereits 89 Minuten gespielt.

Es gab wegen etlicher Unterbrechungen durch viele Fouls (neun gelbe Karten) einen achtminütigen Nachschlag, doch auch die konnte Steinbach Haiger nicht nutzen, um wenigstens einen Punkt zu behalten.

TSV Steinbach Haiger: Schulze Kökelsum - Weigelt (72. Jung), Kircher, Kober, Langesberg - C. Wähling (46. Hajdaraj), Maier, Miotke, Singer (72. Theisen), Firat (61. N. Wähling) - Güclü (61. Gudra).

Schiedsrichter: Roy Dingler (FC Birkenfeld).

Zuschauer: 1952.

Tore: 0:1 Wanner (28.), 0:2 Wanner (54.), 1:2 Theisen (89.).

