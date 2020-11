TSV Siegen: Eine glorreiche Ära im Damen-Fußball

Der Frauenfußball in Siegen war also ins Rollen gekommen und sollte seinem Höhepunkt entgegensteuern mit dem Wechsel der Abteilung vom Siegener SC zum TSV Siegen. Der wurde endgültig beschlossen in der Vorstandssitzung im Sportheim des SSC am 23. Juli 1974, als der damalige, langjährige Vorsitzende Wilhelm Kamieth „schweren Herzens, aber doch im besten Einvernehmen“ den Umzug aus dem Charlottental nach Trupbach verkündete. Hier standen unter dem Vorsitzenden Günther Schmidt größere räumliche Kapazitäten für die Trainingsarbeit und den Spielbetrieb bereit. Mit Abteilungsleiter Manfred Nell und Trainer Dieter Lehmann wechselten die beiden „Macher der „Kindertage“ des Siegener Frauenfußballs mit mehr als 30 Spielerinnen in eine neue Epoche.

Die ersten Erfolge

Zwei Jahre später wurde die erste Westfalenmeisterschaft errungen; der erste große Erfolg über die bis dahin dominierenden Frauen des FC Schalke 04. 1976 war das, als Siegen erstmals auch bundesweit Schlagzeilen machte in Sachen Frauenfußball. Denn die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mit den vier besten Teams ging in Siegen über die Bühne. Im Halbfinale am 18. Juni unterlagen die Siegenerinnen im Klafelder Hofbachstadion dem späteren Meister Bayern München mit 2:3. Mit Ute Peter und Melitta Thomas erzielten zwei Ur-Siegenerinnen die Tore. Am Ende wurde es Platz vier für den TSV, denn das „kleine Finale“ wurde dann am Sonntag, den 20. Juni, im Leimbachstadion gegen Sparta Göttingen verloren. Das Endspiel gewannen die Bayern-Damen gegen Tennis-Borussia Berlin.

Um Punkte wurden in den kommenden Jahren weiter in der Landesliga Südwestfalen gespielt, ehe es über die westfälische Verbandsliga ab 1985 in die Regionalliga West ging, die aus den drei westdeutschen Verbänden Westfalen sowie Mittel- und Niederrhein gespeist wurde. Beim TSV Siegen hatte derweil die Ära Gerd Neuser begonnen. 1979 noch Abteilungsleiter, übernahm er ein Jahr später das Training der ersten Mannschaft von Vorgänger Dieter Lehmann. Der frühere Landesliga-Fußballer war zudem langjähriger Bestandteil des Tischtennis-Teams vom DJK TuS 02 Siegen. Für die stand der mittlerweile 75-Jährige auch während seiner gut 14-jährigen Amtszeit beim TSV an der Platte. Doch bekannt machen sollte ihn der Fußball und das „Einsammeln“ der damals namhaftesten Spielerinnen.

Der Beginn der goldenen Ära

Der Coup gelang mit der Verpflichtung von gleich fünf Nationalspielerinnen vom bis dahin federführenden Abonnementsmeister SSG 09 Bergisch Gladbach pünktlich vor dem Start der neuen Regionalliga. Im Juli 1985 zauberten Neuser und der seit Januar des selben Jahres tätige neue Vorsitzende des TSV, Klaus-Dieter Wern, die Fußballerinnen Sissy Raith, Andrea Haberlaß, Petra Bartelmann, Trainer-Ehefrau und Rückkehrerin Rosi Neuser und keine Geringere als die spätere Bundestrainerin Silvia Neid aus dem Hut.

Martina Voss und Silvia Neid (rechts) freuen sich über den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1992. Foto: imago sport / imago images/Horstmüller

In den folgenden fünf Jahren vor der Einführung der zunächst zweigeteilten Bundesliga zur Saison 1990/91 fuhr der TSV Siegen vier der fünf Regionalliga-Meisterschaften ein und qualifizierte sich – natürlich – für die neue Eliteklasse. Pünktlich zum Bundesliga-Start gesellten sich zum schon vorhandenen Siegener Star-Ensemble Jutta Nardenbach und Torhüterin Marion Isbert vom TSV Ahrbach dazu. Mit Martina Voss vom KBC Duisburg war im Jahr zuvor eine weitere Nationalspielerinnen ins Siegener Trikot geschlüpft. Nach der Heirat mit dem Bau-Unternehmer Hermann Tecklenburg ist Martina Voss-Tecklenburg mittlerweile Bundestrainerin und somit Nach-Nachfolgerin von Silvia Neid. 1991 kam mit Silke Rottenberg von GW Brauweiler die Torfrau, dies es auf 125 Länderspiele brachte, hinzu. Sie blieb bis zum Jahr 2000 und dem Ende der großen Siegener Frauenfußball-Ära, als unter dem Namen Sportfreunde Siegen kein Lizenzantrag mehr für die mittlerweile eingleisige Frauen-Bundesliga gestellt wurde.

Erfolge über Erfolge

Doch zurück zum TSV, der in dieser Epoche unter dem Vorsitzenden Klaus-Dieter Wern und Trainer Gerd Neuser einen Erfolg nach dem anderen „einfuhr“. Beginnend mit dem DFB-Pokal-Triumph 1986 im Berliner Olympiastadion, dem Double-Gewinn (Pokal und Deutsche Meisterschaft) ein Jahr später, den weiteren Berliner Pokal-Erfolgen 1988, 1989 und 1993 sowie den Deutschen Meisterschaften 1990, 1991, 1992, 1994 und 1996. Fünf DFB-Pokalsiege also und sechs Deutsche Meisterschaften. Damit war der TSV Siegen hinter der SSG 09 Bergisch Gladbach mit neun Meistertiteln und dem 1. FFC Frankfurt mit sieben die Nummer drei der ewigen Frauenfußball-Rangliste in Deutschland.

Doch das Ende dieser Ära war spätestens nach dem letzten Titelgewinn absehbar. Nachdem schon 1994 ein hausinterner Krach in Trupbach zum Trainerwechsel von Gerd Neuser auf den Lennestädter Dieter Richard führte, kam es nach dem letzten Meisterschafts-Erfolg zum Ende der Frauenfußball-Epoche unter dem Dach des TSV Siegen. Die Abteilung wechselte vor der Saison 1996/1997 unter das Dach der Sportfreunde Siegen. Doch dazu demnächst mehr.