TSV Aue-Wingeshausen: Weitere Puzzlestücke im Schmuckkasten

Wingeshausen Nach technischen Problemen in 2020 hat der TSV Aue-Wingeshausen reagiert – mit Unterstützung der Stadt und eines Sponsors.

Obwohl der Sport wegen der Corona-Pandemie sprichwörtlich zum Zuschauen verdammt ist, investiert der TSV Aue-Wingeshausen gezielt in seine Infrastruktur: Der in die Jahre gekommene Schaltschrank in der Wester-Arena, der 2020 bereits für einige technische Probleme beim Trainingsbetrieb gesorgt hatte, wurde erneuert – ein weiteres Puzzlestück beim Erhalt der schmucken Anlage.

Nach über zwei Jahrzehnten mitten im Wetter zeigte der Kasten augenscheinlich Abnutzungserscheinungen. Der Vorstand wollte außerdem kein Risiko eingehen, weil in diesem Bereich im Frühjahr ein Spielplatz am Sportplatz entstehen soll. Über den Schaltschrank werden das Sportheim und die Flutlichtanlage mit Energie versorgt.

Mittlerer vierstelliger Betrag

Die Investition im mittleren vierstelligen Euro-Bereich wurde nicht zuletzt durch das Engagement mehrerer Partner möglich: Von der Stadt Bad Berleburg kamen Mittel aus der Sportpauschale, zudem gewann der TSV die Sparkasse Wittgenstein für ein Engagement. Mit der Initiative „Aktiv vor Ort“ fördert das Unternehmen Westenergie (ehemals Innogy) das Projekt in der Wester-Arena – und nicht zuletzt das ehrenamtliche Engagement seines Mitarbeiters Meik Beuter.

Der Wingeshäuser ist TSV-Mitglied, war in der Vergangenheit Vorsitzender der Abteilung Fußball und hat in seinem Heimatort schon einige solcher Projekte umgesetzt. Darunter befindet sich auch das Sonnensegel im grünen Klassenzimmer der Grundschule Aue-Wingeshausen. Für den Kauf des Schaltschranks beantragte und erhielt er 2000 Euro. Die Montage auf dem Sportplatz inklusive aller Anschlüsse für Beleuchtung und Sportheim führte Beuter selbst aus.

Norbert Heier, Vorsitzender des TSV Aue-Wingeshausen, freute sich, dass die wichtige Neuanschaffung mit gemeinsamen Anstrengungen zustande kam: „Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, zusammen zu stehen.“