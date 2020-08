TSV Aue-Wingeshausen richtet virtuellen Rothaarwaldlauf aus

Aue-Wingeshausen. Der Rothaarwaldlauf findet nicht wie gewohnt statt, doch der TSV Aue-Wingeshausen stellt etwas auf die Beine. Citylauf ersatzlos gestrichen.

Das Organisationsteam des Rothaarwaldlaufes sowie der Vorstand des TSV Aue-Wingeshausen teilen knapp zwei Monate vor dem eigentlichen Start des 48. Rothaarwaldlaufes mit, dass der beliebte Landschaftslauf in seiner traditionellen Art und Weise nicht durchgeführt werden kann. Der Verein trägt in diesen Tagen nicht nur die Verantwortung für die Sportler und die Besucher im Zieleinlauf, sondern auch für sein starkes Helferteam.

Aufgrund der Situation in der Coronapandemie hoffen die Ausrichter, dass man sich im Oktober 2021 annähernd in alter Gewohnheit am ersten Samstag im Oktober zum 49. Rothaarwaldlauf treffen kann.

Allerdings soll der Rothaarwaldlauf 2020 nicht komplett aus dem Laufkalender verschwinden. Der Verein markiert für Freitag, 2. Oktober ausschließlich (!) die bekannte 15-Kilometer-Strecke mit Startpunkt am Parkplatz Jagdhaus bis zum Ziel an der Turnhalle des TSV Aue-Wingeshausen.

Der Rothaarwaldlauf ist bekannt für den „Indian Summer“, hat manchmal aber nur eine Nebelsuppe zu bieten: Hier ist Anno Dallmann bei der Austragung 2016 zu sehen. Foto: Florian Runte

Die Markierungen erfolgen in bewährter Form mit Trassenband und Pfeilen und werden erst nach zwei Tagen wieder entfertn, so dass ein virtueller Rothaarwaldlauf vom 2. Oktober, 15 Uhr, bis Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr, privat gelaufen werden kann.

Eine Registrierung für den Lauf ist auf der Homepage www.rothaar-waldlauf.de möglich – danach erhalten Interessierte eine E-Mail mit den nötigen Informationen. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich

hierbei um keine offizielle Veranstaltung des TSV Aue- Wingeshausen handelt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. An die Sportler gerichtet heißt es weiter: „Ihr lauft, walkt und handelt auf eigene Gefahr. Geht bitte verantwortungsvoll mit den aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln bezüglich der Coronaschutzverordnung um, lauft ausschließlich in Kleinstgruppen und nehmt bitte Rücksicht!“

Citylauf ersatzlos gestrichen

Der Verein sieht den Wettkampfgedanken und die Laufzeiten diesmal nicht im Vordergrund, hofft aber dennoch auf eine lange Teilnehmerliste „beim ersten und hoffentlich auch letzten virtuellen Rothaarwaldlauf“.

Kein Alternativformat gibt es beim Bad Berleburger Citylauf. Michael Boer und die LG Wittgenstein weisen im Rahmen der Bekanntgabe rund um den Rothaarwaldlauf darauf hin, dass der Citylauf abgesagt worden ist. Ebenso geben beide Ausrichter nochmals bekannt, dass auch die Rothaar-Laufserie komplett abgesagt worden ist, da keine Ergebnisse für eine reguläre Wertung der Serie aufgrund der abgesagten Läufe seit dem 1. Mai vorliegen.