In der Fußball-Kreisliga B2 hat der TSV Aue-Wingeshausen den Patzer von Weißtal II ausgenutzt und ist neuer Spitzenreiter.

SV Schameder - FC Benfe 1:1 (1:0). Nachdem der FC Benfe vor allem in der Anfangsphase Druck ausübte, ging er durch einen Treffer von Tom Oft in Führung (25.). Doch in der Folge beherrschte Schameder die Partie, die teilweise hitzig wurde: Viele Fouls und körperlich betonter Fußball hatten zur Folge, dass Benfes Gerrit Blecher noch vor der Pause verletzt vom Platz musste.

SVS-Torschütze Tim Beuter behauptet gegen die Benfer Markus Gahler (r.) und Fabian Rimini den Ball. Foto: Peter Kehrle

Dem SVS half letztlich eine der zahlreichen Standardsituationen, als Tim Beuter einen missglückten Rettungsversuch der Benfer mit dem Kopf verwandelte (71.). Schameders Trainer Kevin Knebel haderte dennoch: „Wir dominieren über 80 Minuten das Spiel und schießen nur ein Tor. Daran müssen wir arbeiten.”

SpVg Bürbach II - Sportfreunde Birkelbach II 4:2 (1:2). Die Reserve der Sportfreunde verspielte den Sieg in der zweiten Halbzeit. Dabei kamen sie hungrig aus der Kabine und gingen durch Treffer von Michael Treude (11.) und Max Afflerbach (31.) mit 2:0 in Führung. Bürbach II hielt jedoch den Anschluss durch ein Tor von Jan Niklas Kunze zum 1:2-Halbzeitstand (37.). Nach Wiederanpfiff trafen die Birkelbacher zwei Mal Aluminium und waren danach der Bürbacher Offensivpower ausgeliefert: Thorben Dieterich (70.), Cedric Reindt (78.) und erneut Kunze (90.) drehten die Partie zum 4:2 Endstand, der laut Birkelbachs Jonah Stremmel in Ordnung ging.

TSV Aue-Wingeshausen – SV Oberes Banfetal 4:0 (1:0). Nach 90 umkämpften, aber fairen Spielminuten setzte sich die Qualität des TSV Aue-Wingeshausen leistungsgerecht mit 4:0 durch – dieser Meinung waren nach dem Spiel beide Trainer. „Die erste Hälfte war noch halbwegs ausgeglichen, aber nach der Pause hat man gesehen, dass der TSV einfach besser ist“, gab SVO-Trainer Marco Schiavone zu.

Die Führung hatte Marko Jonjic mit einem strammen Schuss aus 16 Meter besorgt (15.), ehe Niklas Dohle per Grätsche (64.) und zwei Mal Marc Koch – jeweils nach schöner Einzelleistung (70., 81.) – auf 4:0 erhöhten. „Wir mussten in den vergangenen Wochen viele Spieler ersetzen, aber haben nicht gejammert, weil alle im Kader einfach gut gearbeitet haben“, zollte TSV-Coach Torben Belz seinem Team Respekt, das nun an die Tabellenspitze rückt.

VfB Banfe – TSV Weißtal II 1:1 (0:0). Am Ende war Banfes Trainer René Röthig „einfach nur froh, dass wir uns keinen mehr gefangen haben“. Das Führungstor der besonders im ersten Durchgang dominierenden Gäste durch André Seither (51.) glich Banfes Alexander Klaus im Stile eines Topstürmers aus (70.).

Blick ins Siegerland 1. FC Dautenbach - SpVg Kredenbach/Müsen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Braun (20.), 0:2 Mattusch (60.). SV Eckmannshausen - FC Hilchenbach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Koch (3.), 1:1 Vendel (70.). SV Dreis-Tiefenbach - GW Eschenbach 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Schmoranzer (25.), 1:1 Rode (32.), 1:2 Weber (76.), 2:2 Halilovic (90.).

„Alex ist super in die Schnittstelle gestartet und hat den eiskalt versenkt“, lobte Röthig den Torjäger, fügte jedoch an, dass er seine Elf in der Kabinenansprache „erst mal aufwecken“ musste. Hinten raus taten sich zwar noch einige Möglichkeiten für den VfB auf, während Weißtal II stets durch Konter gefährlich war, doch es blieb beim 1:1.

TuS Diedenshausen - FC Ebenau 3:3 (3:2). Von einem „typischen Derby“ war im Anschluss die Rede. Vor 230 Zuschauern in der Saale schenkten sich beide Mannschaften nichts, gingen mit viel Intensität zu Werke und spielten auf Sieg. Die Ebenauer Fans feierten den Auswärtspunkt zwar mit einigen Gesängen und zündeten sogar ein kleines bengalisches Feuer, doch richtig glücklich war am Ende keine Seite.

Diedenshausens Philipp Dienst (r.) wird hier von einer Pfütze gebremst. Gegen Ebenau heißt es 3:3. Foto: Florian Runte

Beim FCE trübten Verletzungen der Leistungsträger Jan-Philipp Kiel und Daniel Spies die Freude über das Remis. Beide wurden nach Zusammenstößen ausgewechselt und mussten im Krankenhaus genäht werden. Ein Fehlen der beiden Verteidiger in den Partien am Mittwoch gegen Benfe und Samstag gegen Birkelbach II wäre ein harter Schlag für den FCE.

Trainer Boris Jonjic lobt die Mannschaft des FC Ebenau für ihren Einsatz. Er muss nun in der Verteidigung umstellen. Foto: Florian Runte

Bei ganz schwierigen, am Ende wegen des starken Regens und großer Dunkelheit fast irregulären Bedingungen, legte Diedenshausen drei Mal vor. Nils Homrighausen (8.) nach einem langen Ball in den Strafraum, Marc Gaß (22.) und Philipp Dienst nach einem Doppelpack über außen (40.) waren für den TuS erfolgreich.

Christian Diestler war aus privaten Gründen verhindert, Julian Benner musste nach dem Aufwärmen passen. So kam Torben Lauber zu seinem ersten Punktspiel in der Männermannschaft des FC Ebenau. Foto: Florian Runte

Der FC Ebenau, der viel ins Spiel investierte und fußballerisch vielleicht einen Tick stärker war, kam – jeweils nach Standards – durch Kopfballtore von Sven Grauel (12.) und Max Weber (24.) zum 1:1 und 2:2, ehe Dennis Müller einen Konter zum 3:3 vollendete (62.). Das Ebenauer Tor hütete der ganz junge Torben Lauber in seinem ersten Punktspiel bei den Männern.