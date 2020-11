Auf den ersten Blick ist diese Meldung eine Überraschung. Ein Jahr nachdem Malin Böhl von der LG Wittgenstein zum TV Wattenscheid gewechselt ist, schließt sie sich nun dem TV Angermund von 1909 (Düsseldorf) an. Und dies, obwohl die Leichtathletin aus Christianseck im Trikot des TVW im Sommer Deutsche U18-Meisterin im Diskuswurf geworden ist . Warum also, bitteschön, nun diese erneute Luftveränderung?

Zwei verschiedene Aspekte sind ausschlaggebend. Der wohl wichtigere ist, dass Böhl ihr Umfeld beibehalten möchte – klingt paradox, ist es aber nicht. Uwe Schmidt, bisher Übungsleiter beim TV Wattenscheid und ehrenamtlicher Landestrainer im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, ist nämlich ab der kommenden Saison Trainer des TV Angermund – ebenso wie seine Tochter Maike, von der Böhl in der abgelaufenen Saison ebenfalls betreut wurde.

„Wattenscheid hat einen zweiten hauptamtlichen Trainer eingestellt, so dass für uns kein Platz mehr war“, begründet Uwe Schmidt die Entwicklung.

Böhl folgt nun dem Trainer, von dem sie aufgrund seiner großen spezifischen Erfahrung im Diskuswurf überzeugt ist. Weil mit Marie Macke, Letizia Marsico und Sebastian Dietl drei weitere Diskus-Asse vom Stützpunkt in Bochum nach Düsseldorf „umsiedeln“, gibt es reichlich bekannte Gesichter in der „neuen“ Trainingsgruppe, die nahe des Rheinufers, in direkter Nachbarschaft des Messegeländes und des Fußballstadions von Fortuna Düsseldorf, im Stadion und der Leichtathletikhalle unterwegs ist.

Und der zweite Aspekt des Wechsels? „Malin möchte nach dem Abitur im Frühjahr gerne Zahnmedizin studieren. Das kann sie in Bochum nicht, aber in Düsseldorf – falls sie einen Platz bekommt“, verrät Katja Böhl, die Mutter von Malin.

U20-WM ist das Traumziel

Sollte es auch im neuen Verein mit einer kräftigen Leistungssteigerung klappen, winkt im Sommer 2021 die U20-WM in Nairobi (Kenia). Die Qualifikationsnorm liegt bei 50,50 Metern, der Bestwert von Malin Böhl bei 45,19 Metern – es ist also eine gewaltige Entwicklung nötig. „So, wie sich Malin zur Zeit im Training zeigt, ist die Chance auf jeden Fall da“, sagt Uwe Schmidt. „Sie zeichnet sich durch sehr akribische Arbeit an ihrer Technik aus. Jetzt muss sie sich in der Athletik und in Sachen Kraft weiter steigern.“

Die Erfüllung der Norm für die U20-WM allein könnte übrigens nicht reichen, die es für Deutschland nur zwei Startplätze, aber vier bis fünf ernsthafte Anwärterinnen gibt. Pia Northoff, die nach aktuellem Stand beim TV Wattenscheid bleibt, ist innerhalb dieser Gruppe mit einer Bestweite von 57,36 Metern (im Jahr 2019) indes so weit voraus, dass sie in Normalform gesetzt sein dürfte.