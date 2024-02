Trotz 3:1-Siegs: TuS Erndtebrück hat „einiges aufzuholen“

Neunkirchen-Salchendorf Michael Müller, Trainer des TuS Erndtebrück, war trotz des Testspiel-Erfolges gegen den VfB Wissen nicht rundum zufrieden.

Bei seiner Rückkehr an die Seitenlinie des Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück nach beruflichen Verpflichtungen zuletzt sah Michael Müller im Testspiel am Mittwochabend eine ansehnliche erste Hälfte. Nach dem 3:1 (3:0)-Sieg gegen den Rheinlandligisten VfB Wissen räumte der Trainer vom „Pulverwald“ aber ein, dass er „nicht wirklich glücklich“ sei mit dem Stand der Winter-Vorbereitung. Drei Wochen nach dem Trainingsauftakt habe seine Mannschaft „noch einiges aufzuholen“, stellte der Übungsleiter fest.

Die winterliche Witterung mit viel Eis und Schnee habe das „Training schwierig gemacht“, sagte Müller. Der Platz in Erndtebrück sei nach wie vor frostig und rutschig. Zudem ist Müllers Kader durch „zu viele Ausfälle“ derzeit arg dezimiert. Gleich neun Spieler standen bei dem Test, „auf halbem Weg“ für beide Mannschaft in Neunkirchen-Salchendorf nicht zur Verfügung, unter anderen Benedikt Brusch (Zerrung im Training), Shion Ueno (beim Spiel in Waldgirmes umgeknickt) oder Torwart Jonas Brammen (in Waldgirmes im Gesicht verletzt).

Gegen Wissen, den ehemaligen Verein des TuS-Angreifers Elvin Tricic, brachte Ahmad Ibrahim, der zuletzt pausieren musste, sein Team in der zwölften Minute nach einem Pass von Elmin Heric in Führung. Mit einem Doppelschlag von Ibrahim (25.) und Heric (26.) erhöhten die Wittgensteiner auf 3:0. Schon früh hätte Heric das 1:0 erzielen können, später konnte Leandro Fünfsinn den VfB-Keeper Jannik von der Heiden nicht überwinden. Von der Heiden, einst in Erndtebrück zwischen den Pfosten und jetzt beim Testspiel-Gastgeber FC Freier Grund (Bezirksliga), war an diesem Abend bei Wissen eingesprungen.

In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „nicht mehr so gut gespielt“, stellte Müller nach dem Schlusspfiff fest. Der Klassements-Elfte der Rheinlandliga verkürzte in der 48. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:3.

Kein Testspiel am Samstag?

Unterdessen hat SV RW Hadamar seinen für Samstag geplanten Auftritt am „Pulverwald“ abgesagt. Aus Mangel an Spielern, hieß es von dem hessischen Verbandsligisten. Man suche nun einen neuen Gegner, sagte Müller, betonte aber auch angesichts der eigenen aktuell dünnen Personaldecke: „Vielleicht ist es besser, Pause zu machen und abzuwarten, dass die Jungs wieder dabei sind.“ Dann bliebe den Wittgensteinern vorerst nur noch ein Vorbereitungsspiel (11. Februar, 14 Uhr, beim FC TuBa Pohlheim) bis zur Fortsetzung der Saison am 17. Februar (Samstag, 15 Uhr) gegen die SpVgg Horsthausen (11.).

