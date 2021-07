Trio der LG Wittgenstein übertrifft sich in Allendorf selbst

Gute Leistungen: Wiebke Walther, Elias Dickel und Hanna Katharina Terlinden beim Sportfest in Allendorf an der Eder.

Allendorf/Eder. Elias Dickel siegt beim Abendsportfest in Allendorf im Sprint. Auch Wiebke Walther und Hanna Katharina Terlinden erzielen persönliche Bestwerte.

Fünf persönliche Bestleistungen sind die Ausbeute eines dreiköpfigen Teams der LG Wittgenstein, das am Dienstagabend beim Leichtathletiksportfest in Allendorf/Eder beteiligte.

Wiebke Walther wird Vierte über 100 Meter

In der weiblichen Jugend U18 gingen Wiebke Walther und ihre Trainingskollegin Hanna Katharina Terlinden an den Start. Im gemeinsamen 100-Meter-Lauf erzielte Walther in 13,59 Sekunden eine neue persönliche Bestleitung und belegte Rang vier. Terlinden legte die Distanz in 14,44 Sekunden zurück und verbuchte Platz sieben. Auch beim Weitsprung lief es rund: Beide stellten einen neuen Hausrekord auf – Wiebke Walther mit 4,86 Metern (Platz zwei), Hanna Katharina Terlinden mit 4,65 Metern (Platz drei). Im Dreisprung erzielte Walther mit 9,34 Metern die dritte persönliche Bestleistung und wurde Dritte.

Nach dem Sprint von Elias Dickel über die 100 Meter blieb die Uhr bei 11,70 Sekunden stehen. Mit dieser neuen persönlichen Bestleistung sicherte er sich den Sieg in der männlichen Jugend U18. Auch im Weitsprung ließ er mit 5,93 Metern den einzigen Konkurrenten in seiner Altersklasse hinter sich.

