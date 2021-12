Trainer Adrian Alipour muss gehen

Haiger. Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger zieht nach anhaltender Durststrecke und nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen die Reißleine.

Vorstandssprecher und Haupt-Geldgeber Roland Kring hatte es bereits in der vergangenen Woche angedeutet: „Es knistert ein wenig, wenn es um die Person Adrian Alipour geht.“ Aber von einer bevorstehenden Freistellung des Coachs könne keine Rede sein. Wie schnell sich die Zeiten ändern, beweist sich am Donnerstag-Mittag, denn diesem „Knistern“ folgt nun der Bruch beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger.

Der in Dortmund geborene und über den Oberligisten aus Aplerbeck sowie West-Regionalligist Wuppertaler SV im Juli 2019 zu den Mittelhessen gewechselte Alipour wurde nun der Stuhl vor die Tür gesetzt.

Offiziell heißt es in der Mitteilung der Steinbacher: „Der TSV Steinbach Haiger hat am Donnerstagmittag Cheftrainer Adrian Alipour mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.“ Ungeachtet der Tabellensituation sehe der Verein in der sportlichen Entwicklung der Mannschaft keinen Fortschritt. Daher habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, wie es Roland Kring in einer Stellungnahme ausdrückt.

Dass der TSV mit Adrian Alipour „eine überaus erfolgreiche Zeit“ hatte, verhehlt der Mäzen nicht - und: „Dafür bedanken wir uns.“

92 Mal stand Alipour in Pflichtspielen an der Seitenlinie. 2020 gewannen die Steinbacher den Hessenpokal, ein Jahr später wurde die Titelverteidigung durch die Final-Niederlage am Haarwasen gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden verpasst. In der Abbruch-Saison 2019/2020 waren die Steinbacher hinter Meister 1. FC Saarbrücken Rangzweiter im Südwesten.

Geschäftsführer Matthias Georg zu der Entscheidung, Adrian Alipour vor dem Freitagabendspiel bei Astoria Walldorf von seinen Aufgaben zu entbinden: „Es ist immer für alle Beteiligten eine schmerzhafte Entscheidung, wenn man konstatieren muss, dass der gemeinsam erarbeitete Weg nicht bis zum Vertragsende fortgesetzt werden kann. Nun gilt es darum, in Ruhe ein Anforderungsprofil zu erstellen und den geeigneten Nachfolger zu finden.“

Der 42-jährige A-Lizenz-Inhaber selbst sieht seine Tätigkeit auf dem Haigerer Haarwasen insgesamt als erfolgreich an: „„Ich kann sagen, dass ich den Verein als Gewinner verlasse, weil ich auf schöne zweieinhalb Jahre zurückblicke, die zum Großteil von Erfolg geprägt waren. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt pudelwohl und angekommen gefühlt. Ich wünsche allen Leuten im Vorstand, allen Fans des TSV und vor allem meinen Jungs in der Mannschaft für die Zukunft nur das Allerbeste und hoffe, dass der Verein maximal erfolgreich ist und die Ziele und Wünsche erreicht werden.“

Sechs der letzten sieben Spiele hat der TSV Steinbach Haiger nicht mehr gewonnen, die Spannung im Regionalliga-Meisterschaftsrennen droht nach vielversprechendem Auftakt bereits in der Adventszeit verloren zu gehen.

„Ich bin maximal enttäuscht“, hatte sich Adrian Alipour zuletzt nach dem 2:2 gegen den FC Gießen geäußert. Klar, der TSV hinkt seinen Ansprüchen hinterher. „Es muss mehr kommen, vor allem aus der Mannschaft“, hatte Roland Kring nach dem Remis am vergangenen Freitag gesagt. Er forderte in den noch ausstehenden Spielen vor Weihnachten „wesentlich mehr als zuletzt“.

Dass die sportliche Bestandsaufnahme nun noch vor der Winterpause für den Trainer zum Bumerang werden würde, daran war nicht unbedingt zu denken.

