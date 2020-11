Normalerweise müsste sich Sandro Trevisi jeden morgen in den Arm zwicken, um sicherzustellen, dass er und seine Sportfreunde Edertal nicht gerade am Träumen sind.

Der Aufsteiger aus Raumland und Berghausen steht nach neun Spieltagen vollkommen überraschend an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A, hat schon jetzt 22 Punkte auf der Habenseite und schien zuletzt auch von vermeintlichen Aufstiegsfavoriten nicht in den Griff zu bekommen zu sein – ehe die Coronapause den sensationellen Lauf der Edertaler stoppte. Nichtsdestotrotz lohnt es sich einen Blick auf diese junge, hungrige SFE-Mannschaft zu werfen, denn der Erfolg fiel den Sportfreunden nicht einfach über Nacht in den Schoß.

Sieben Jahre mussten sich die Anhänger der Edertaler gedulden, ehe ihre erste Mannschaft endlich den Sprung zurück in die höchste Kreisliga schaffte. Sieben Jahre, die sich in Raumland und Berghausen wie eine halbe Ewigkeit angefühlt haben mussten – die glorreichen Zeiten in der Bezirksliga waren stets der Maßstab. Nun jedoch scheint das „gelobte Land“ so nah, wie schon lange nicht mehr. Dabei hatten die Sportfreunde Glück, dass sie durch den Corona-Abbruch der Saison 2019/20 als damals Drittplatzierter überhaupt ins Kreisliga-Oberhaus aufrücken durften.

Lernkurve geht durch die Decke

Die sichere Defensive sowie ein gefährliches Umschaltspiel wurde den Sportfreunden indes schon zu B-Liga-Zeiten nachgesagt, nun hat Trevisi sein Team nochmal auf ein anderes Level gehoben.

„Unsere Lernkurve in den letzten Monaten ist enorm. Deswegen bin ich natürlich mehr als zufrieden mit dem Saisonverlauf“, versichert der Übungsleiter, der durch Peter Rosenblatt, Torben Birkelbach, Jan-Philipp Dörnbach und Richard Kari gleich vier Offensivakteure aus der Landesliga in seinen Kader einbauen durfte – an offensiver Feuerkraft fehlt es den Edertalern also ganz und gar nicht. Im 4-2-3-1-System, oder – wie zuletzt häufig praktizier – im klassischen 4-2-2-System baut Trevisi mit seiner Elf auf ein Mittelfeldpressing.

Auf den Flügeln soll der Ball gewonnen und in der Folge schnellstmöglich umgeschaltet werden. Der ballnahe Mittelstürmer übt zusätzlichen Druck auf den ballführenden Gegenspieler aus, während Mittelstürmer Nummer zwei das Zentrum sichert. „Das ist viel Laufarbeit für unsere Spieler, aber häufig erfolgversprechend. Auch die Neuzugänge aus den höheren Spielklassen sind sich für keinen Meter zu schade. Das ist eine Charakterfrage.“ Kommen die besagten Offensivspieler nach einem hohen Ballgewinn ins Laufen, sind sie kaum aufzuhalten. Mittelfeldmotor Mark Wolf tut hinter den Spitzen sein Übriges zum 26-Tore-Sturm dazu. Vertikales Spiel und Standardsituationen sind die SFE-Trümpfe in der Offensive.

Doch die Defensive der Sportfreunde Edertal kann gut und gerne als das eigentliche Prunkstück des A-Ligisten bezeichnet werden. Andre Graf, Tim Lukas Dickel, Jonas König und Clemens Nolting haben allesamt das zwanzigste Lebensjahr noch nicht erreicht, stehen aber in der Viererkette Woche für Woche ihren Mann. Außenverteidiger Jan-Hendrik Grebe ist mit seinen 26 Lenzen der alte Hase in der rotierenden Verteidigungsformation.

Dem eigenen Alter voraus

Technisch bestens ausgebildet spielen die SFE-Verteidiger im Spielaufbau eine übergeordnete Rolle im System von Trevisi, überspielen gerne die erste Pressinglinie des Gegners und öffnen so das Feld für die Offensivleute. „Alle zeichnet eine unheimliche Ruhe aus. Sie spielen, als wären sie schon seit Jahren dabei und haben ein gesundes Maß an Selbstvertrauen. Besonders Andre Graf ist für mich ein Phänomen, ihn hatte nach der Jugend keiner auf der Rechnung“, so Sandro Trevisi, der seinen Verteidigern „Narrenfreiheit“ einräumt – Fehler dürfen gemacht werden. 13 Gegentore zeigen allerdings, dass diese schlicht kaum vorkommen.

Andre Graf (r.) hat sich auf der Außenbahn der Sportfreunde Edertal festgespielt. Sein Trainer lobt den 19-Jährigen in den höchsten Tönen Foto: Florian Runte

Dabei fehlt mit Kapitän Steffen Linde sogar noch der erfahrenste Innenverteidiger der Edertaler seit Saisonbeginn – ein riesiger Muskelfaserriss hat den 27-Jährigen zuletzt außer Gefecht gesetzt. In dieser Zeit übernahm er die Rolle des Co-Trainers bei den Blau-Gelben. Ein Umstand, den Trevisi sehr begrüßt hat. „Ich bin dankbar, dass er mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Wenn er wieder einsatzbereit ist, wird sich das nicht ändern.“

Simon Achenbach im zentralen Mittelfeld ist außerdem die zweite „Entdeckung“ der Saison. Letztes Jahr fehlte der 20-Jährige wegen der Folgen eines Kreuzbandrisses, bestach laut Trevisi in seinen vier Einsätzen aber „mit einer Spielintelligenz, die ich so nicht oft gesehen habe.“

Ob diese Form auch nach der Fortsetzung der Spielzeit – wann immer das sein wird – weiterhin Bestand haben wird bleibt abzuwarten. Bis dahin heißt es für die Sportfreunde aber: Träumen erlaubt.