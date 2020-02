Torben Blech: „Die Chancen stehen fifty-fifty“

Die Deutschen Meisterschaften sind der Höhepunkt der Hallensaison für Stabhochspringer Torben Blech. Doch sein Start in Leipzig ist in Gefahr.

Gosenbach/Leverkusen. Die Deutschen Hallenmeisterschaften am kommenden Wochenende in Leipzig sollen für den Gosenbacher Stabhochspringer Torben Blech Höhepunkt und Abschluss der Hallensaison sein. Doch sein Start am Sonntag steht auf der Kippe. Im Vorfeld der Meisterschaft sprachen wir mit dem 25-jährigen vom TSV Bayer 04 Leverkusen.





Wie groß sind die Chancen, dass Sie am Sonntag in Leipzig um den DM-Titel springen können?

Torben Blech: Im Moment stehen sie bei fifty-fifty. Ich werde auf jeden Fall kein Risiko eingehen, denn die Sommersaison mit den Olympischen Spielen in Tokio stehen für mich und meine Trainerin natürlich im Mittelpunkt, sind viel wichtiger.







Siegen-Wittgenstein Philipp Menn allein auf weiter Flur Die LG Kindelsberg Kreuztal ist in Leipzig lediglich durch Weitspringer Philipp Menn vertreten, der als Fünfter der Meldeliste am Samstag eine vage Medaillenchance haben dürfte. LGK-Sprinter Luis Vieweg ist nach seinen hartnäckigen Adduktorenproblemen noch immer nicht fit und verzichtet auf einen Start. Der Meinerzhagener hatte sich über 60 m qualifiziert.

Welche Beschwerden haben Sie?

Ich habe mir den rechten Knöchel geprellt. Das ist zwar nicht wild, aber im Moment kann ich mit dem Fuß nur schlecht auftreten und schon gar nicht laufen. Und das muss ich beim Stabhochsprung ja. Zurzeit fahre ich ein bisschen Fahrrad, um Bewegung reinzukriegen.





Mal abgesehen von diesem Pech: Wie gut ist Ihre Form?

Ich glaube, dass ich sehr gut in Form bin. Die Hallensaison ist für mich bislang prima gelaufen, obwohl ich spät eingestiegen bin, weil die Vorbereitung vergleichsweise kurz war. Trotzdem denke ich, dass ich stabiler und konstanter geworden bin. Ich habe fast alle Wettkämpfe mit Höhen zwischen 5,60 und 5,70 m abgeschlossen.





Beim ISTAF Indoor am vergangenen Freitag in Berlin sind Sie 5,60 m gesprungen. Hätte in dieser tollen Atmosphäre nicht mehr herausspringen können?

Die Stimmung war echt cool. Wann schauen bei einem Hallen-Meeting schon mehr als 12.000 Zuschauer zu? Trotzdem war es zumindest für uns Stabhochspringer schwierig, bei solch einem Show-Event – und das ist es nun mal – eine optimale Leistung abzurufen. Das Teilnehmerfeld war klein, trotzdem hat der Wettkampf zweieinhalb Stunden gedauert und gab es zwischen den Sprüngen bis zu 25 Minuten Pause. Das ist einfach viel zu viel, weil es einem die Spannung nimmt. Hinten heraus war es für alle ganz schön zäh. Mir haben aber auch deshalb die Körner gefehlt, weil ich ein bisschen erkältet war. Das hat sich inzwischen aber erledigt.

Das erlebt auch ein Stabhochspringer wie Torben Blech nicht alle Tage. 12.500 Zuschauer feuern die Athletinnen und Athleten beim ISTAF Indoor in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin an. Der Gosenbacher wird mit übersprungenen 5,60 m Vierter. Foto: BEAUTIFUL SPORTS/DRP via

Schauen wir nach Leipzig und gehen wir davon aus, dass Sie am Sonntag starten können. Seit Ihrem Wechsel vom Zehnkampf zum Stabhochsprung bestreiten Sie erstmals als Favorit auf den ersten Platz einen Wettkampf. Bereitet Ihnen diese neue Rolle Kopfzerbrechen?Das ist für mich überhaupt kein Problem. Auf dem Papier mag ich der Favorit sein, aber ich bin trotzdem erst seit eineinhalb Jahren beim Stabhochsprung. Andere sind viel länger dabei. Deshalb habe ich überhaupt nichts zu verlieren. Ich will natürlich gewinnen, aber ich werde es locker angehen.

Die stärkste Konkurrenz kommt ja wohl aus dem eigenen Lager, oder?In der Tat. Wenn alle ihre Form bringen, dann dürfte es zwischen Bo Kanda Lita Baehre und mir entschieden werden. Wir haben jetzt zusammen fünf Hallenwettkämpfe bestritten. Es steht 4:1 für mich. Diese Bilanz möchte ich am Sonntag in Leipzig ausbauen.

Die Deutschen Meisterschaften in Leipzig werden Ihr letzter Wettkampf in dieser Hallensaison sein. Was passiert danach?Kommende Woche ist erst mal trainingsfrei. Am 7. März geht es dann ins Trainingslager nach Südafrika. Alles ist schon ausgerichtet auf die Freiluftsaison und Tokio.