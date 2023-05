Topspieler weg, aber Erndtebrück hat neuen Offensivmann

Erndtebrück. Aus der hessischen Verbandsliga verstärken sich die Erndtebrücker in der Offensive. Das ist auch nötig, denn ein weiterer Abgang ist fix.

Die Meldung kommt eher gewöhnlich daher, enthält aber ein dickes Ausrufezeichen am Ende: Die Fußballer des Oberligisten TuS Erndtebrück vermelden den achten Neuzugang – und teilen ganz am Ende der Pressemeldung mit, dass einer der größten Leistungsträger dieser Saison den Club verlässt: Chihiro Inada.

Der offensive Mittelfeldspieler war einer von vier Akteuren, deren Zukunft am Pulverwald noch offen ist: Nun ist gewiss: Der 22-Jährige, der seit 2020 in 79 Spielen 21 Tore für den TuS schoss, verlässt Erndtebrück am Saisonende.

Einer, der die Lücke in der Offensive zumindest annähernd schließen soll, wechselt im Sommer an den Pulverwald: Ernes Hidic. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom hessischen Verbandsligisten VfL Biedenkopf nach Erndtebrück.

In dieser Saison kommt der 28-Jährige auf 15 Einsätze für den VfL, laborierte zuletzt jedoch an einer Verletzung. „Ernes ist ein physisch und technisch starker Spieler, der auch viele tiefe Laufwege macht“, erklärt Holger Lerch, Sportlicher Leiter des TuS.

Der ehemalige bosnische U-Nationalspieler lief vor seinem Wechsel nach Biedenkopf für den VfB Marburg und den FC Ederbergland auf, hat dort bereits drei Jahre in der Oberliga gespielt. „Er versucht das Spiel an sich zu ziehen und kann auch als Stürmer eingesetzt werden“, betont Lerch die Flexibilität des Neuzugangs.

Zuvor hatten sich bereits Niklas Pirsljin, Clemens Tartan, Benit Dinaj (alle Sportfreunde Siegen), Benedikt Brusch (VfL Biedenkopf), Elmin Heric (TuS Bövinghausen), Robin Klaas (FSV Gerlingen) und Julian Wienold (VfB Wissen) den Wittgensteinern angeschlossen.

