Topspiel zieht Liga in seinen Bann

Glückliche Germania-Kicker aus Salchendorf. Nach 13:1 Toren und sechs Punkten soll die gute Laune auch nach den 90 Minuten des Topspiels in Freudenberg am Sonntag weiterhin Bestand haben.

Siegerland. In der Fußball-Bezirksliga blicken alle Augen am Sonntag auf das Spiel des Tabellenführers beim Rangzweiten.

Am dritten Spieltag steigt in der Fußball-Bezirksliga ein echtes Topspiel: Tabellenführer Germania Salchendorf macht seine Aufwartung in der Wending, bei der ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Freudenberger Fortuna. Spannung pur. Das passt auch auf die bisherigen Auftritte des VfL Klafeld-Geisweid: Denn einen Sechs-Punkte-Start hatte den „Fürsten“ eigentlich kaum jemand zugetraut. Nun freut man sich im Hofbachtal auf das Kreisduell gegen den FC Freier Grund.

Fortuna Freudenberg – Germania Salchendorf. Es ist ein Bezirksliga-Klassiker, der am dritten Spieltag zum Topspiel wird. Zweiter gegen Erster. Die derzeit makellosen Salchendorfer (13:1 Tore) und Fortuna, die aus einem schweren Auftaktprogramm gegen Altenhof und Ottfingen zwei Siege mit 7:0 Toren erntete, duellieren sich in der Wending.

„Wir freuen uns. Vor der Saison hätte ich mit einer solchen Konstellation nicht gerechnet. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir werden an unserm Spiel nichts ändern“, ist Fortuna-Trainer Dominic Solms zufrieden. Mit kompakter Defensive, frühem Pressing und schnellem Umschaltspiel überzeugte Freudenberg. Nicht zuletzt das 6:0 gegen Ottfingen dürfte die „Flecker“ beflügeln.

„In jedem Spiel haben die Jungs die richtige Einstellung gezeigt, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir dieses Topspiel genießen dürfen“, analysiert Solms.

Echter Prüfstein

Der gute Start der Freudenberger ist auch in Salchendorf nicht verborgen geblieben. „Sie sind robust, aggressiv in den Zweikämpfen und stehen geordnet in der Abwehr“, beschreibt Germania-Trainer Thomas Scherzer die Vorzüge eines „guten Gegner, dem wir uns entgegenstellen müssen.“ Er kann ein erster „echter“ Prüfstein für den Meisterschaftsfavoriten sein, nachdem es gegen Hünsborn II und Altenhof Kantersieg gab. „Tabellarisch ist es ein Spitzenspiel. Das ist Mega, Bombe. Wir freuen uns auf eine tolle Partie, in der wir das Maximum erreichen wollen“, so Scherzer. Dabei kann Freudenberg gelassener auftreten. „Wir verspüren keinen Druck. Es ist eines der Spiele, in denen man nur gewinnen kann“, weiß Solms. Sein Pendant rechnet darüber hinaus mit Spannung in der Wending: „Die Kleinigkeiten können entscheiden.“

VfL Klafeld-Geisweid – FC Freier Grund. Die „Fürsten“ treten zu ihrem zweiten Heimspiel mit breiter Brust an. Denn nach dem 6:1 gegen Lennestadt/Grevenbrück kehrten die Mannen von Steffen Öhm auch aus Rothemühle mit der vollen Ausbeute zurück. „Natürlich würden wir gerne neun Punkte auf dem Konto haben“, sagt der VfL-Spielertrainer vor dem Duell mit dem FC Freier Grund. „Es wird aber kein leichtes Spiel, denn in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Solange wir können, wollen wir die anderen Mannschaften ärgern“, so Öhm selbstbewusst.

Auf Augenhöhe

Mehr unter Druck stehen die Fußballer aus Neunkirchen und Salchendorf. Immerhin konnte die Südsiegerländer beim 3:3 gegen Rüblinghausen den ersten Zähler verbuchen. „Ein unglückliches Unentschieden“, wie auch Öhm findet, hatte Freier Grund doch 3:1 geführt. „Wir stehen etwas unter Wert da“, beschreibt FC-Trainer Marco John die Situation seines Teams, das er mit Klafeld-Geisweid auf Augenhöhe sieht. „Klar haben sie durch den guten Start etwas Rückenwind. Aber ich sehe uns nicht chancenlos. Ich möchte etwas Zählbares mitnehmen“, lautet Johns Ansage. In seinem Kader hat er womöglich mehr Auswahlmöglichkeiten, da einige Spieler zurückkehren könnten. „Freier Grund ist schon gute Einzelspieler“, warnt Öhm davor den direkten Kontrahenten zu unterschätzen.

