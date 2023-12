Top-Nachwuchs und ein nimmermüder „Oldie“

Arfeld Werner Stöcker ist Läufer des Jahres bei der LG Wittgenstein. Die Leichtathleten ehrten zum Jahresabschluss erfolgreiche Aktive.

45 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der LG Wittgenstein sind im Rahmen einer Feierstunde in Arfeld geehrt worden. Die Trainings- und Startgemeinschaft aus den Stammvereinen TV Arfeld, TSV Aue Wingeshausen, VfL Bad Berleburg, SF Birkelbach, TuS Dotzlar, SF Edertal, TuS Erndtebrück und TV Laasphe blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, deren Reigen von Volksläufen und Kreistitelkämpfen bis zur Europameisterschaft reichte.

Bei den Kreismeisterschaften in Kreuztal, Geisweid und Erndtebrück erreichten die Wittgensteiner beispielsweise Leichtathleten 19 Titel, 12 zweite und 18 dritte Plätze. Fünf Titel im Cross kamen hinzu. Erfolgreiche Starts mit guten Ergebnissen bei Westfälischen, -NRW, - Deutschen und Europa-Meisterschaften bekamen im gut gefüllten „Via Adrina“-Saal viel Applaus. Musikalisch begleitet wurden die Ehrungsfolgen durch die JAG-Band unter der Leitung von Clemens Binder.

Besondere Auszeichnung für Merle Neumann

Als eine der Topläuferinnen der LG wurde Franziska Espeter vom TV Laasphe geehrt. Die W30-Athletin zählte unter anderem erste Plätze beim Halbmarathon in Marburg und Fleckenberg (Rothaarlauf) sowie Platz zwei bei den NRW-Straßenlauf-Meisterschaften über zehn Kilometer zu ihrer Erfolgsbilanz und lief den Hamburg-Marathon unter drei Stunden.

Zur Nachwuchssportlerin des Jahres wurde die 14-jährige Merle Marie Neumann vom TuS Erndtebrück gewählt. Ihre sehr guten Ergebnisse bei den Kreismeisterschaften mit Platz eins im Weitsprung (4,70 m) und dem Kreistitel im Siebenkampf mit 3.211 Punkten sprechen für sich. Zudem schaffte sie es bis zur Landesmeisterschaft.

Auch Elias Connor Dickel (MJU20) vom vielfach überzeugt. Der Junior des VfL Bad Berleburg setzte seine Erfolgsserie fort und wurde unter anderem fünffacher Kreismeister, holte Silber bei den NRW-Hallenmeisterschaften im Hochsprung (1,98 m) und wurde Fünfter der Deutschen Hallenmeisterschaften mit 2,01 m. Zudem wurde er Westfalenmeister in der Halle mit der Kugel (6 Kilo/13,54 m). „Draußen“ glänzte er mit drei Titeln bei den Westfalenmeisterschaften (Kugel 13,51 m, Hochsprung 1,98 m, Weitsprung 6,19 m). und Platz 6 mit dem Diskus und 29,28 m.

Er hat nicht die meisten Trainingskilometer, dafür aber die meisten Wettkampfkilometer absolviert. Bernd Fuhrmann, Vorsitzender der LG Wittgenstein, über den Läufer des Jahres, Werner Stöcker

Malte Marek Dickel (VfL Bad Berleburg) tritt voll in die Fußstapfen seines erfolgreichen Bruders. Er wurde unter anderem Kreismeister im Vierkampf mit 2.075 Punkten und Westfalenmeister im Weitsprung mit 5,75. Dies und der Gesamtsieg beim Wittgensteiner Schüler Cup in der Altersklasse M15, gaben den Ausschlag für die Wahl zum Nachwuchssportler des Jahres.

Läufer des Jahres wurde ein nimmermüder „Oldie“. „Er hat nicht die meisten Trainingskilometer, dafür aber die meisten Wettkampfkilometer absolviert“, so die Anmerkung vom LGW-Vorsitzenden Bernd Fuhrmann, der die Ehrungen vornahm. Volksläufe, Crossläufe, Marathons oder gar Ultraläufe über 50 und 100 Kilometer, über 12 und 24 Stunden sind seine Welt: Werner Stöcker vom TuS Erndtebrück (M80) erhielt die besondere Ehrung.

Der Titel Seniorensportlerin des Jahres wurde an Ricarda Wied Bernshausen vom TV Laasphe vergeben. Die Westfälische Seniorenmeisterin im Speerwurf erreichte bei den deutschen Meisterschaften Platz fünf und stellte mit 20,75 m auch die Siegerland-Bestleistung auf. Höhepunkt des Jahres war für die Lahnstädterin die Teilnahme an der EM in Pescara. Dort schloss sie den Wurf-Fünfkampf mit Platz zwölf (2.604 Punkte) ab.

Ebenfalls eine starke Seniorin: Katja Marburger (W45) vom TuS Erndtebrück. Sie erreichte bei den Westfälischen Senioren- Hallen-Meisterschaften vier Mal platz eins. 9,26 Meter im Dreisprung bei den Deutschen Senioren Masters brachten ihr den Titel Deutsche Meisterin.

