Titelkämpfe der Schülerinnen sind ein Festtag

Erndtebrück. Im Kunstturnen der Mädchen dominiert der VTB Siegen im Gau. Drei Einzel-Siege für den Bezirk Wittgenstein

Wenn der Turngau zur den Meisterschaften der Schülerinnen im Kunstturnen ruft, ist es für den Sport ein Festtag. Die Haare sind akkurat geflochten, die Übungen akribisch einstudiert, selbst bei den anschließenden Mannschaftsaufnahmen im glänzenden Lycra-Anzug wird genauestens auf die Symmetrie geachtet. Ganz hinten die Hand noch etwas weiter abspreizen, vorne noch etwas dichter Zusammenrücken – Danke!

Nicht weniger als 250 Meldungen waren nach den Qualifikationsrunden auf Bezirksebene eingegangen und auf dem Zuschauereben in der Erndtebrücker Dreifachturnhalle war es dermaßen voll, dass in Richtung Innenraum oder Verpflegungsstand ein regelrechtes Durchfragen und -schieben notwendig war.

Um den Zeitplan nicht ausufern zu lassen, reihten sich „unten“ die Geräte in mehrfacher Ausführung

Platz drei bei den Schülerinnen E: Magdalena Wetter, Emma Kasperski, Luca Emrich (verdeckt), Malia Klein und Ida Wied von den Sportfreunden Birkelbach erhalten Medaillen. Foto: Florian Runte

aneinander. Zwischen drei Schwebebalken, drei Sprungtischen und mehreren Bodenbahnen sowie einem Stufenbarren in der Hallenmitte huschten die Mädchen und jungen Frauen hin und her, immer darauf bedacht, die gerade laufenden Übungen nicht zu stören, aber für den eigenen Einsatz perfekt vorbereitet zu sein.

Organisatorisch ist die Sache in Wittgenstein für einen Verein alleine nicht zu stemmen, weshalb die Ausrichtung ein Gemeinschaftswerk des Turnbezirks und somit vor allem der Sportfreunde Birkelbach, des TV Feudingen und TSV Aue-Wingeshausen war, die sich dem ambitionierten Gerätturnen verschrieben haben.

Umzugs-Lkw vor der Turnhalle

Wegen des Rockkonzerts in der Birkelbacher Mehrzweckhalle wurden Geräte aus den Hallen der drei Vereine nach Erndtebrück verfrachtet. „Wir brauchten sogar einen Lkw und hatten einen ziemlichen Aufbau-Aufwand, aber es hat alles gut geklappt. Es gab hier kaum Beschwerden“, war die Birkelbacherin Nawina Saßmannshausen aus dem Organisationsteam zufrieden.

Dies galt auch in sportlicher Hinsicht, denn „ihre“ Sportfreunde hatten es unter den Vereinen aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie aus Schmallenberg mit drei Mannschaften aufs Podium geschafft. Die Schülerinnen B wurden – deutlich hinter dem VTB Siegen – Vizemeister im Gau, die Schülerinnen E und F jeweils Dritte. „Wir sind sehr zufrieden, nur die D-Mädels sind als Fünfte etwas enttäuscht, aber so ist es eben manchmal“, berichtet Saßmannshausen, die selbst die Schülerinnen E, also den zweitjüngsten Jahrgang betreute. Hier stellte die Birkelbacher Talentschmiede mit der Erndtebrückerin Emma Kasperski die beste Einzelturnerin, ebenso wie bei den Schülerinnen C mit Lea Debus aus Birkelbach.

Zwei weitere Einzelpokale für die Sportfreunde, jeweils für Platz drei, gingen an Elli Langer aus

Ziva Rothenpieler (TV Feudingen) siegt bei den Schülerinnen F. Foto: Florian Runte

Erndtebrück bei den Schülerinnen E sowie an Bille Marburger aus Birkelbach bei den Schülerinnen A. Letztere war als Einzelturnerin qualifiziert, während es fürs Birkelbacher Team hinter Feudingen nicht gereicht hatte. Mit einem sauberen Überschlag mit halber Drehung sowohl in der ersten als auch zweiten Flugphase erzielte Marburger beim Sprung mit 18,15 Punkten die höchste Einzelnote des Tages. Die Feudinger Mannschaft mit Leni Bald, Yasmin Bchina und Marie Müller holte sich bei den Ältesten „Bronze“.

Ein weiterer toller Erfolg aus Feudinger Sicht war der Sieg in der Einzelwertung für Ziva Rothenpieler bei den Schülerinnen F, also bei den Jüngsten. Mit Emma Guardia und Alisa Frisorger gewann Rothenpieler überdies Platz zwei in der Mannschaftswertung – trainiert wird dieser Jahrgang von Alina Bätzel, Lena Schmidt und Lea Grübener.

Der dominierende Verein im Gau ist das Team von Landes-Leistungsstützpunkt, vom VTB Siegen, der bei den Schülerinnen A, B und D jeweils die Titel einheimste und mit Lisa Danzenbächer die im Mehrkampf stärkste Einzelturnerin des Tages stellte.

Während in Siegen drei Trainingseinheiten wöchentlich Standard sind, geht es für die meisten Schülerinnen, die in Erndtebrück turnten, zweimal pro Woche an die Geräte. Nawina Saßmannshausen: „Ab den Schülerinnen D wird es schwierig, das Training zu erhöhen, weil Vielen dann wegen der Schule nicht mehr viel Zeit bleibt.“