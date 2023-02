Tischtennis-Kreisliga: Aue-Wingeshausen hält Tabellenführung

Wittgenstein. Der TSV Aue-Wingeshausen verteidigt nach einem 8:8-Unentschieden im Spitzenspiel gegen den TTC Lennestadt II erfolgreich die Tabellenführung.

In der Tischtennis-Kreisliga hat der TSV Aue-Wingeshausen drei wichtige Punkte eingefahren. Beim Tabellenzweiten in Lennestadt gab’s ein 8:8 und in Olpe/Dahl gewann das Team klar mit 9:1. In der 1. Kreisklasse verlor der TV Arfeld deutlich in Salchendorf und der TTC Feudingen trat gegen Nenkersdorf nicht an.

Kreisliga Herren Gruppe 1

TTF Olpe/Dahl-Fr. II – TSV Aue-Wingeshausen 1:9. Der Tabellenführer aus Aue-Wingeshausen war klar dominant. Ein Doppel gab der TSV ab. Christoph Koch/Jens Wied verloren, Alfred Gleissner/ Markus Schmidt sowie Oskar Novak/Stefan Thamke gewannen. In den Einzeln punkteten dann noch Oskar Novak (2), Alfred Gleissner (1), Markus Schmidt (1), Christoph Koch (1), Stefan Thamke (1) und Jens Wied (1) gegen die ersatzgeschwächten Gastgeber.

TTC Lennestadt II – TSV Aue-Wingeshausen 8:8. Im Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams gab es keinen Sieger. Am Ende sicherte der TSV aber seine Tabellenführung mit drei Zählern Vorsprung. Nach ausgeglichenen Doppeln (2:2), Oskar Novak/Stefan Thamke und Alfred Gleissner/Markus Schmidt gewannen, endeten auch die Einzel unentschieden. Oskar Novak (1), Alfred Gleissner (1), Markus Schmidt (2), Stefan Thamke (1) und Jens Wied (1) sammelten die Zähler. Christoph Koch verlor.

1. Kreisklasse Herren Gruppe 2

SV Germ. Salchendorf III – TV Arfeld 9:1. Völlig unter die Räder kam der ersatzgeschwächte TV Arfeld in Salchendorf. Schon nach den Doppeln lag der Gast 0:3 zurück. Dann erspielte Markus Bätzel den Ehrenpunkt gegen Harald Wörster. Ohne Spielpunkte blieben die Arfelder Benjamin Belz, Christoper Feige, Lars Wied, Lukas Dienst und Jona Hoffmann.

TTC Feudingen – SuS Nenkersdorf 0:9 (kampflos). Da der TTC Feudingen nicht angetreten war, wird das Spiel für die gegnerische Mannschaft vom SuS Nenkersdorf mit 2:0 Punkten und 9:0 Spielen in der Tabelle gewertet.

2. Kreisklasse Herren Gruppe 2

SuS Nenkersdorf II – TTC Feudingen II 7:7. Nach dem 1:1 aus den Doppeln – Helmut Frank/Volker Hassler gewannen für den TTC – wechselte die Führung ständig. Doch die Feudinger Michael Stiller (1), Volker Hassler (2), Helmut Frank (1) und Andreas Onken (2) sicherten im Einzel das Remis.

TSV Aue-Wingeshausen III – TuS Hilchenbach III 0:8. Eine überraschend deutliche Niederlage kassierte Aue-Wingeshausen III gegen den Zweiten aus Hilchenbach. In der Besetzung Aslak Behnke, Albert Beuter, Maik Beuter und Leon Buchen konnte das Team sechs Sätze aber keinen Punkt holen.

