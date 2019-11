Laufsport Timo Böhl läuft 10 Kilometer in 31:56 Minuten – Bestzeit

Essen. Beim Blumensaatlauf in Essen knackt Timo Böhl eine lange avisierte Schalllmauer. Knapp vor ihm platziert sich ein „Alterinternationaler“.

Beim hochkarätig besetzten Blumensaatlauf in Essen hat Timo Böhl von der LG Wittgenstein den vierten Platz belegt. In 31:56 Minuten wurde der Bad Berleburger Vierter im Gesamteinlauf, gewann die Altersklasse M30 und erzielte eine persönliche Bestleistung im 10-Kilometer-Straßenlauf. Damit setzte er sich zugleich an die Spitze der Kreisbestenliste. Sieger des Blumenssaatlaufs wurde Habtom Tedtos (TG Neuss/30:33 min) vor dem langjährigen Nationalkader-Läufer Steffen Uliczka (TSV Kronshagen/31:15 min.).

Bei fast optimalen Bedingungen am Baldenaysee starteten insgesamt 600 Laufsportler. Eine beachtliche Gruppe Läufer und Läuferinnen vom TUS Deuz hatten sich auch auf den Weg nach Essen begeben. Die Resultate des TuS Deuz im Überblick:



Männer:

Christian Becker Platz 26 (4./M35)35:22 Minuten

Andreas Senner Platz 35 (1./M50) 36:17 Minuten

Aleksei Nestrow Platz 47 (10./M35) 37:22 Minuten



Frauen:

Gabi Müller-Scherzant Platz 10 (1./W50) 39:29 Minuten

Petra Henkel Platz 13 (2./W40) 40:31 Minuten

Hanna Hafner Platz 24 (10./WHK) 42:57 Minuten