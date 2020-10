Normalerweise ist der Cuxhaven-Marathon eine eher regionale Sache, doch diesmal tummelten sich viele, viele Läufer aus der ganzen Republik am Ufer der Nordsee. Wegen Corona finden derzeit kaum Veranstaltungen statt – und so stürzten sich nun umso mehr ambitionierte Freizeitsportler auf den von einer Eventagentur ausgerichtete Wettbewerb.

Sieger des Laufs über 42,195 Kilometer wurde Timo Böhl von der LG Wittgenstein, der sich am Sonntag mit der neuen Streckenrekordzeit von 2:35:25 Stunden im 600-köpfigen Feld durchsetzte. Auch der Zweite des Laufs stammt aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein: Tim Dally folgte 15 Sekunden hinter dem Bad Berleburger. Zwölf Läufer blieben unter 2:45 Stunden, was für ein gutes Gesamtniveau spricht.

Genehmigungsfähig wurde das Rennen durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, das Starts in Hunderter-Blöcken vorsah. Die wiederum waren aufgeteilt in 25 Reihen mit je vier Läufern, die sich mit Mund-Nasen-Schutz bei jeweils 1,5 Metern Abstand an individuellen Startstrichen auf der Straße positionierten und zeitversetzt starteten – so ergab sich bei der Startaufstellung ein Bild, das ein wenig dem vor der Freigabe eines Autorennen ähnelte. Der Verzicht auf Siegerehrungen und Zuschauer im Zielbereich rundete die Maßnahmen ab.

Entscheidung erst kurz vor dem Ziel

Böhl, der das Thema Mundschutz über das an der Küste ohnehin sinnvolle Halstuch abhandelte, startete schon mit einigem Abstand aus Reihe vier – maßgebend bei der Aufstellung waren die Vorleistungen.

„Die 2:35 waren am Ende die Zeit, die ich eigentlich letztes Jahr in Frankfurt angepeilt hatte“, blickt der 32-Jährige auf Vorjahr zurück, wo ihm ein zu schneller Start und Fehler bei der Verpflegung einen gehörigen Strich durch die Rechnung machten.

Gemeinsame Faxen vor dem Start: Timo Böhl (rechts) und Tim Dally beim Cuxhaven-Marathon Foto: Privat

„Diesmal hat das alles gut funktioniert. Auch taktisch ist das gut gelaufen“, berichtet Böhl, der zunächst nicht zur Spitzengruppe zählte, diese aber im Blick hatte und mit einem kontinuierlich gleichen Tempo einen Läufer nach dem anderen „einsammelte“.

Beim Lauf entlang der Strandpromenade mit einigen Deichquerungen schloss Timo Böhl erst bei Kilometer 35 zum Führenden Timo Dally auf. Anders als vor einigen Wochen in Sachsen gab es diesmal aber keinen „Waffenstillstand“ auf den letzten Metern – und damit keinen gemeinsamen Sieg. Rund 1,5 Kilometer vor dem Ziel verschärfte Dally das Tempo verschärfte, wurde von seinem Trainingspartner und regionalen Dauerrivalen aber „ausgekontert“. Stark bei den Frauen lief Vanessa Günther (TuS Kaan-Marienborn). Sie wurde Zehnte in 3:26:08 Stunden.