Handball Tim Henrich wechselt in die Handball-Verbandsliga

Siegen/Erndtebrück. Der Erndtebrücker Handballer Tim Henrich will es ab sofort in höheren Ligen wissen. Mit seiner neuen Mannschaft startet er Sonntag in die Saison.

Der Erndtebrücker Handballer Tim Henrich, der in der abgebrochenen Saison mit der HSG Wittgenstein in die Kreisliga A aufgestiegen ist und dazu etliche Tore beisteuerte, läuft ab sofort für den Verbandsligisten RSVE Siegen auf. Dort wird Henrich unter Caslav Dincic trainieren.

„Nach einigen Einheiten mit uns hat sich Tim dazu entschieden in der am Sonntag beginnenden Saison das blau-gelbe Trikot zu tragen. Zuletzt spielte er für die HSG Wittgenstein und hat vor allem davor in der A-Jugend Bundesliga des TuS Ferndorf eine gute Ausbildung genossen“, schreibt der RSVE im Internet: „Mit Tim bekommen wir einen Mann für die Mitteposition, der unserem Spiel weitere Konstanz und Ordnung bringen soll.“

Wegen des Massenaufstiegs ist auch die zweithöchste Spielklasse in Westfalen aufgeteilt, ja sogar dreigeteilt worden, weil 36 Mannschaften untergebracht werden mussten. Von der Aussetzung der Abstiegsregelung profitierte auch der RSVE Siegen, der es bei normalem Saisonverlauf wohl nicht geschafft hätte, die Klasse zu halten.