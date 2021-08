Crosstriathlon Tim Böhl reist als neuer NRW-Meister in die „Hölle von Q“

Menden. Bei einem Rennen, dass sich die Bezeichnung Crosstriathlon in jeder Hinsicht verdient hat, holt Timo Böhl einen Fünf-Minuten-Rückstand auf.

Ein Cross-Triathlon ist besonders authentisch, wenn auch das Wetter den entsprechenden Charme versprüht. So gesehen waren die NRW-Meisterschaften in Menden äußerst erfolgreich – Starkregen und eine kühle Witterung machten die Strecke über Wald und Wiesen zu einer noch größeren Herausforderung als der, die sich ohnehin aus dem Streckenprofil ergab.

Äußerst erfolgreich war auch Timo Böhl. Der Berghäuser, der für den TVE Netphen antritt, hat sich für eine gehörige Portion Ehrgeiz und Wahnsinn mit dem Titel belohnt. Die sogenannte Kurzdistanz – 1000 Meter Schwimmen, 28,8 Kilometer Radfahren und 9,6 Kilometer Laufen – gewann er nach einer spektakulären Aufholjagd mit der Zeit von 2:13:36 Stunden. Eineinhalb Minuten betrug der Vorsprung auf Platz zwei.

Eigentlich hatte sich Böhl zwischenzeitlich gedanklich schon von Platz eins verabschiedet. „Als ich trotz meiner super Zeit auf dem Mountainbike gesehen habe, dass ich fast fünf Minuten Rückstand habe, war an den Sieg für mich gar nicht mehr zu denken”, sagt der Triathlet. Er geht sogar einen Schritt weiter und fügt an: „Und trotz dieser Leistung wäre ich auch ein absolut zufriedener Platz zwei gewesen.”

Generell hatte Böhl trotz des Sauerländer Regenwetters und der ungewohnten Streckenverhältnisse auf unbefestigten Waldwegen großen Spaß bei dem Wettkampf. „So eine Veranstaltung die aus dem Raster fällt macht doch immer mal Spaß. Vor allem, wenn man ein bisschen im Schlamm spielen kann.”

Jetzt geht es in die „Hölle von Q“

Der einzige Funke Enttäuschung war ihm anzumerken, als er über das Teilnehmerfeld sprach: „Wir waren dieses Jahr nur zwölf oder 13 Männer, das ist für die NRW-Meisterschaft schon wirklich dürftig.” Der Wittgensteiner hätte sich gefreut, wenn weitere Athleten teilgenommen hätten – auch wenn diese ihm „möglicherweise die Grenzen aufgezeigt hätten.”

Trotz des Triumphs stehen für Böhl nach wie vor der Spaß und Sportsgeist im Vordergrund, am kommenden Wochenende geht es für ihn zu seinem persönlichen Saisonhöhepunkt. Dieser trägt den Namen „Die Hölle von Q”, hinter dem sich ein Triathlon über die halbe Ironmandistanz in Quedlinburg verbirgt. Auch wenn Böhl für diese Veranstaltung die Kurzdistanz, auf der er jetzt den Titel gewann, verlässt, hat er vorerst nicht die Ambition, die Strecke noch weiter zu vergrößern: „Ein Ironman ist erstmal nicht geplant.” Mit einem Schmunzeln fügt Böhl an: „Aber aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben.”

