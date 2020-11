Tennis: Lockdown trifft auch die Trainer-Branche

Siegerland. Der gelbe Filzball ruht! Und zwar seit Wochen! Und auch noch die nächste Zeit! Der Tennissport ist, obwohl mehr Individual- als Mannschaftssport, in gleichem Maße vom coronabedingten Freizeitverbot betroffen wie die meisten anderen Sportarten im Amateurbereich auch. Allerdings sind die Vorschriften, bezogen auf Tennis als Hallensport, in den Bundesländern unterschiedlich. Während in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nichts erlaubt ist, sieht es in Hessen anders aus. Dort darf auch in der Halle gespielt und trainiert werden, allerdings nur im Einzel.

Neben den Betreibern kommerzieller Tennishallen trifft der zweite Tennis-Lockdown insbesondere die Tennistrainer- und Lehrer, die sich mit dem Training entweder ein schönes Zubrot verdienen oder aber damit ihren kompletten Lebensunterhalt finanzieren müssen.

Andreas Bardi. Foto: thorsten wroben

Seit vier Jahren ist Pascal Schmitt als Trainer im „weißen Sport“ dabei. Für den Studenten des Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni in Siegen sind die bei ihm gebuchten Trainingszeiten ein schönes Zusatzsalär. Im der Wintersaison gibt er dreimal pro Woche mehrere Stunden Training im Tennispark Höhwäldchen in Wilnsdorf. „Das fällt seit Wochen alles weg. Finanziell ist das nicht so toll, aber jetzt habe ich mehr Zeit für die Uni“, nimmt es der 26-Jährige, der für den TC Schönbach (Herborn) spielt und dort – weil in Hessen – weiter Einzel trainieren kann, eher gelassen.

Schmitt ist auch Jugendwart beim TC Wilgersdorf und hat noch keinen markanten Rückgang der Mitgliederzahlen und ein sich verstärkendes Desinteresse des Tennis-Nachwuchses festgestellt: „Die meisten Kinder und auch die Eltern bringen für die Situation bislang Verständnis auf. Ich gehe nicht davon aus, dass uns viele Kinder verloren gehen, denn auch die anderen Sportarten sind ja dicht.“ Kurios: Beim TCW darf die Schul-AG Tennis stattfinden, nicht aber das normale Vereinstraining.

Keine Medenspiele Der Lockdown betrifft nicht nur das Training und „normale“ Spiel zu zweit oder zu viert draußen wie drinnen, sondern auch die Mannschaftsspiele in der Hallensaison 2020/2021 . Die bislang gestrichenen Partien werden nicht nachgeholt, hat der Westfälische Tennis-Verband entschieden. Es wird auch keinen Auf- und Abstieg geben.

Auch für Trainer Andreas Bardi halten sich die Nachteile in Grenzen, obwohl sich auch in seinem Leben viel um den Tennissport dreht. „In normalen Zeiten gebe ich 28 Stunden in der Woche. Zurzeit ist es nur gut die Hälfte“, sagt der Spieler des TV Eiserfeld – gut 50 Prozent deshalb, weil er einen Teil seines Unterrichts vom Tenniszentrum im Sportpark Höhwäldchen in die geöffneten Hallen nach Haiger oder Herborn verlegt hat. „Das ist für viele aus dem südlichen Siegerland ja ein kurzer Weg“, so Bardi. Mit Glück hat er dort Trainingszeiten bekommen. Beide Hallen sind von morgens früh bis abends spät ausgebucht. Sogar Tennisverrückte aus Düsseldorf hätten schon in Mittelhessen freie Zeiten angefragt.

Alexa Volkov trainiert voll

Eine Ausnahmestellung nimmt übrigens einer der talentiertesten Schützlinge von Andreas Bardi ein: Alexa Volkov (TC 71 Netphen), Deutsche Vizemeisterin im U14-Doppel 2019, amtierende U16-Westfalenmeisterin und Westfalenliga-Spielerin im Frauenteam des TC Grün-Weiß Herne, genießt als Mitglied des sogenannten NK2-Kaders das Privileg, am Landesleistungsstützpunkt des Westfälischen Tennisverbandes in Kamen durchgehend trainieren zu dürfen und damit in Form bleiben zu können. An fünf Tagen in der Woche trainiert die junge Netphenerin dort.

Pascal Schmitt. Foto: thorsten wroben

Die Hallenschließungen trifft die hauptberuflich Tätigen weit härter, weil durch den Lockdown ihre Existenz gefährdet ist. So macht sich auch Andreina-Maria Varela-Parra Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Die in Hilchenbach lebende Spanisch-Venezuelanerin ist Inhaberin der Tennisschule „InsideOut“ und Trainerin in der Tennisabteilung des TuS Ferndorf.

„Vom Unterricht, den ich gebe, muss ich meine Miete, mein Essen und Trinken, mein ganzes Leben bestreiten. Deshalb trifft sich der Lockdown sehr“, sagt Andreina-Maria Varela-Parra. Ihre Einnahmen durch den Tennissport tendieren seit einigen Wochen gen Null, ist sie auch auf die Unterstützung ihrer Schüler angewiesen. In normalen Zeiten gibt sie bis zu 40 Unterrichtsstunden in der Woche – ein Fulltime-Job also. Andreina-Maria Varela-Parra, die aktive in Erftstadt spielt, hofft, dass die bislang ausgefallenen Stunden und die, die in den nächsten Wochen wegfallen werden, „irgendwann nachgeholt werden können, damit ich wieder mehr Einnahmen habe.“

Von Online-Tennistraining hält sie nichts: „Die Technik und das Ausmerzen von Fehlern kannst du nur in der Praxis beibringen.“