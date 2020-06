Basketball Team von Kim Winterhoff steigt in die 2. Bundesliga auf

Marburg. Die zweite Mannschaft des BC Marburg steigt von der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. Auch die „Dritte“ rückt eine Liga höher.

Wann und wie Kim Winterhoff wieder ins Basketball-Geschehen zurückkehrt, steht noch nicht fest. Die aus Bad Laasphe stammende Spielerin des Bundesligisten BC Marburg arbeitet nach einer im November erlittenen Knieverletzung an ihrem Comeback.

Sollte die 24-Jährige, die bislang keinen neuen Vertrag im Marburger Erstligateam unterschrieben hat, nicht gleich in der „Ersten“ (Saisonstart: 24. Oktober) eingreifen können, bieten sich in Marburg dennoch gute Optionen.

69 Punkte beigesteuert

Der BC Marburg II, zum Zeitpunkt des coronabedingten Saisonabbruchs Tabellenerster in der Regionalliga Südwest, ist vom Verband zum Aufsteiger in die 2. Bundesliga erklärt worden. Daran hatte auch Kim Winterhoff ihren Anteil, die zu Saisonbeginn sieben Spiele für Marburg II bestritt und dabei 69 Punkte erzielte, ehe sie wieder in den Kader der „Ersten“ rückte, wo sie sich im Europapokalspiel gegen SBS Ostrava (Tschechien) verletzte.

Auch die Dritte Marburger Frauenmannschaft steigt übrigens auf: aus der Oberliga in die Regionalliga.